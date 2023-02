Wahlsieger CDU will „stabile Berlin-Koalition“ bilden Nach der Berlin-Wahl sind Sieger und Verlierer erst einmal in sich gegangen. Nun stehen die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Regierungsbildung an. Zuvor ... dpa

dpatopbilder - Der Spitzenkandidat der Berliner CDU Kai Wegner. Axel Heimken/dpa/Archivbild

Berlin -Vor Beginn der Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin hat CDU-Wahlsieger Kai Wegner unterstrichen, dass er am Freitag ohne Vorfestlegung mit SPD und Grünen reden will. „Wir gehen offen in die Sondierungsgespräche mit den beiden zweitplatzierten Parteien“, sagte Wegner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Unser klares Ziel ist es, eine stabile Berlin-Koalition zu bilden, die vertrauensvoll zusammenarbeitet und gemeinsam dafür sorgt, dass Berlin wieder funktioniert.“