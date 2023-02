Wahlsieger entscheiden nächste Woche über weiteres Vorgehen Der Wahlsieger CDU und die SPD in Berlin wollen in der kommenden Woche entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen anstreben. Das kündigten C... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Der Wahlsieger CDU und die SPD in Berlin wollen in der kommenden Woche entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen anstreben. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Freitag nach der dritten Sondierungsrunde beider Parteien an.