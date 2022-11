Wahlwiederholung in Berlin: OSZE-Beobachtermission möglich Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat ein Auge auf die Entwicklung nach der Pannenwahl in Berlin und könnte eine Beobachtermission... dpa

Berlin -Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat ein Auge auf die Entwicklung nach der Pannenwahl in Berlin und könnte eine Beobachtermission zur Wahl-Wiederholung am 12. Februar schicken. Noch sei aber keine Einladung aus Berlin eingetroffen, sagte Meaghan Fitzgerald, die Abteilungsleiterin Wahlen des OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR), am Montag der Deutschen Presse-Agentur.