Nord Stream: Polen soll als Stützpunkt für die Sprengung genutzt worden sein

Deutsche Ermittler prüfen Beweise, die darauf hindeuten sollen, dass ein Sabotageteam Polen als Operationsbasis für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines genutzt hat. Das geht aus einer exklusiven Berichterstattung des Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf deutsche Ermittlungskreise hervor.



Wie die Autoren betonen, untersuchen die Ermittler des Bundeskriminalamts, warum die Jacht Andromeda, von der sie vermuten, dass sie für den Einsatz genutzt wurde, in polnische Gewässer gelangte. Sie erklären, dass Polen, das seine eigenen Ermittlungen führt, seit Monaten darum kämpft, herauszufinden, welchen Hinweisen Deutschland bei seinen Ermittlungen folgt.

„Deutsche Ermittler haben die gesamte zweiwöchige Reise der Andromeda rekonstruiert und festgestellt, dass sie von ihrem Ziel abwich und sich in polnische Gewässer wagte“, schreibt die Zeitung. „Die bisher nicht gemeldeten Erkenntnisse wurden mit Daten der Radio- und Navigationsausrüstung der Andromeda sowie mit Satelliten- und Mobiltelefonen und Gmail-Konten der Täter zusammengefügt – und mit an Bord zurückgebliebenen DNA-Proben, die Deutschland mit mindestens einem ukrainischen Soldaten in Verbindung bringen wollte.“

Diese Elemente scheinen zu zeigen, dass die Jacht alle Orte umkreiste, an denen später die Explosionen stattfanden. Deutsche Ermittler sagen, sie untersuchen auch, warum die Jacht mithilfe eines in Warschau ansässigen Reisebüros gemietet wurde, das mutmaßliche Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst hat. Und während die jüngsten Erkenntnisse die Ermittler offenbar in ihrer Ansicht bestärkt haben, dass die Ukrainer hinter der Operation stehen, prüfen sie auch, ob möglicherweise polnisches Territorium für den Angriff genutzt wurde. Ihre Untersuchung ergab außerdem, dass ein weißer Lieferwagen, der von Überwachungskameras und Augenzeugen in einem deutschen Hafen gesichtet wurde, polnische Nummernschilder hatte.

Polnische Beamte haben eingeräumt, dass die lange Ostseeküste des Landes und seine Grenze zur Ukraine offensichtliche Vorteile für eine solche Operation bieten. Die Beamten bestehen jedoch darauf, dass die polnische Regierung bei der Nord-Stream-Sabotage keine Rolle gespielt hat.



„Ich kann Ihnen versichern, dass an dieser Geschichte keine polnische Institution beteiligt ist und es sich nicht um eine Staatsangelegenheit handelt“, sagte ein ranghoher polnischer Beamter der nationalen Sicherheit dem Wall Street Journal. „Ich kann nicht ausschließen, dass irgendein polnisches Unternehmen oder irgendwer in diesen Fall verwickelt ist.“



Eine Sprecherin des deutschen Generalstaatsanwalts lehnte es auf Anfrage des WSJ ab, sich dazu zu äußern, ob sich die Ermittlungen auf Polen ausgeweitet hätten oder ob die polnischen Behörden um Hilfe gebeten worden seien. Andere deutsche Beamte teilten mit, sie hätten keine Beweise für eine Beteiligung der polnischen Regierung.

Bundestagsabgeordnete dringen auf Aufklärung nach Nord-Stream-Berichten

Zuvor hatte die Washington Post berichtet, die US-Regierung habe drei Monate vor den Explosionen im September 2022 von einem europäischen Geheimdienst von einem Plan des ukrainischen Militärs erfahren. In dem Bericht hieß es, die Ukraine plane einen geheimen Angriff auf die Pipelines mithilfe von Tauchern, die direkt dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte unterstanden haben sollen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Beteiligung seines Landes stets bestritten.

Bundestagsabgeordnete fordern nun rasche Aufklärung. „Die Öffentlichkeit muss schnellstmöglich von den Behörden über den Stand der Dinge informiert werden“, sagte Ralf Stegner (SPD) dem Spiegel. Alle Informationen müssten ans Licht, um Verschwörungstheorien entgegenzuwirken.

Der Linke-Abgeordnete André Hahn verknüpfte die Frage nach einer möglichen ukrainischen Beteiligung laut Spiegel mit der deutschen Waffenhilfe für die Ukraine im Krieg mit Russland. Diese müsste seiner Meinung nach „auf den Prüfstand“, sollte sich der Verdacht erhärten. Roderich Kiesewetter von der CDU – wie Hahn Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste – warnte dem Spiegel zufolge vor vorschnellen Schlüssen. Man könne weder eine ukrainische Täterschaft noch eine von Russland gelegte falsche Fährte ausschließen. (mit dpa)