Wall Street Journal: Warum Deutschlands goldene Ära vorbei ist

„Deutschland verliert sein Mojo“: So betitelt das Wall Street Journal eine aktuelle, ausführliche Analyse. „Mojo“ heißt so viel wie Glück – und für die US-Zeitung ist Deutschland schon jetzt so etwas wie der Verlierer des Jahres. „Laut Internationalem Währungsfonds die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die 2023 schrumpft, während selbst das sanktionierte Russland Wachstum verzeichnet“, heißt es. Ein Weckruf aus New York?

Deutschland sei einst einer der wichtigsten Produktionsstandorte in Zeiten der Globalisierung gewesen – doch das ist laut den drei Autoren schon lange Vergangenheit. Seit 2018 stagnierten die Produktion und das Bruttoinlandsprodukt.

Aus Angst vor Erfolgen der AfD würden sich die Regierenden nicht zu weitreichenden und nötigen Reformen bekennen. Wie auch in anderen EU-Mitgliedstaaten würden Parteien der politischen Mitte Wähler verlieren, während Parteien an den Rändern wie die AfD immer mehr Zuwachs verzeichneten.

Die Unterbrechung der Lieferketten während der Corona-Pandemie, die steigenden Energiepreise als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine und die Inflation hätten Deutschland besonders hart getroffen. Dies liege an der „Abhängigkeit vom verarbeitenden Gewerbe und vom Welthandel“, schreibt die Zeitung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach dem letzten großen Weckruf vor 20 Jahren, so das Wall Street Journal, habe der damalige Kanzler Gerhard Schröder das Land umgekrempelt. Gemeint ist die Agenda 2010. Deutschland habe zu diesem Zeitpunkt mit den hohen Kosten gekämpft, die die Vereinigung mit Ostdeutschlands kostete. Rigide Arbeitsgesetze und der steigende globale Wettbewerb hätten zur hohen Arbeitslosigkeit beigetragen.

„Deutschland ist selbstgefällig“

Gefolgt sei ein langer industrieller Aufschwung. Doch das Land sei selbstgefällig und gleichgültig geworden, urteilen die Amerikaner. Um Deutschland herum habe sich die Welt zu einem feindlicheren Umfeld für Export-Nationen gewandelt. Die Zölle, die der frühere US-Präsident Trump auf europäische Importe erhoben hatte, die russische Annexion der Krim, der Brexit – das alles hätten Warnsignale für die deutsche Wirtschaft sein müssen.

Deutsche Automobilzulieferer seien von ihrer Stärke zu überzeugt, sie hätten die Warnungen ignoriert, dass Verbrennungsmotoren von Elektrofahrzeugen abgelöst würden. Nachdem nicht in neue Technologien investiert worden sei, sei China ein aggressiver Konkurrent geworden, der Deutschland überhole. „Das Land war besser darin, alte Industrien wie Autos, Maschinen und Chemikalien zu unterstützen, als neue Industrien wie die Digitaltechnologie zu fördern“, schreibt das Wall Street Journal.

In Deutschland habe sich nach der Weltfinanzkrise 2008 eine gewisse Gleichgültigkeit breit gemacht. Die Zurückhaltung bei Löhnen habe die Nachfrage gedämpft, und deutsche Unternehmen hätten lieber ihre Gewinne gespart, als diese zu investieren.

Faxgeräte, Datenschutz und Nationalmannschaften

Die deutsche Infrastruktur sei marode, das Bildungssystem „zunehmend mittelmäßig“. Das liege an jahrelangen Sparmaßnahmen bei öffentlichen Investitionen, die auch zu „einer im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften schlechten Anbindung an das Hochgeschwindigkeitsinternet und das Mobilfunknetz geführt“ hätten.

Und die Mängelliste geht noch weiter: Der chronisch verspätete deutsche Zugverkehr, der doch einst effizient gewesen sei. Dass die öffentlichen Verwaltungen immer noch Faxgeräte nutzten, „wurde zu einem nationalen Witz“. „Sogar die Fußball-Nationalmannschaften werden regelmäßig besiegt“, witzelt die Zeitung. Wichtige Unternehmen verließen Deutschland, da sie um ihre Attraktivität fürchteten – oder weil sie von bürokratischen Verordnungen abgeschreckt seien.

Durch komplizierte Einwanderungsbestimmungen hätte Deutschland zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Etwa 43 Prozent der deutschen Unternehmer hätten Schwierigkeiten, Arbeitnehmer zu finden. Auch die hohen Energiepreise belasteten die Wirtschaft. Deutsche Politiker hätten die Warnungen ignoriert, dass Russland Gas als geopolitisches Druckmittel nutzen könnte. Fast schon schadenfroh merkt die Zeitung an: „Die Energiepreise in Europa sind seit dem letztjährigen Höchststand gesunken, da die EU-Länder sich bemühen, russisches Gas zu ersetzen, aber die deutsche Industrie hat immer noch höhere Kosten als ihre Konkurrenten in den USA und Asien.“