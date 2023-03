Warnstreik an Krankenhäusern gestartet In mehreren Kliniken in Berlin und Brandenburg haben Beschäftigte angesichts des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben ... dpa

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Gebäude der Charité. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Berlin -In mehreren Kliniken in Berlin und Brandenburg haben Beschäftigte angesichts des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi begann in den frühen Morgenstunden ein Warnstreik an der Charité, bei Vivantes, den Vivantes-Tochterunternehmen und im Jüdischen Krankenhaus. „An allen Standorten sind Mitarbeiter im Streik“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Max Manzey. Die Streikposten sammelten sich den Angaben zufolge mit dem Frühdienst ab 5.30 Uhr vor den beteiligten Krankenhäusern. Für 10.00 Uhr ist eine Versammlung am Franz-Mehring-Platz geplant.