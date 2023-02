Warnstreik im öffentlichen Dienst geht weiter Die Forderungen liegen auf dem Tisch: 10,5 Prozent mehr Einkommen. Die Kommunen weisen das als unbezahlbar zurück. Auch heute dürfte es also wieder vielerort... dpa

dpatopbilder - Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst setzen ihren Warnstreik fort. Sebastian Gollnow/dpa

Düsseldorf/Berlin -Der Warnstreik im öffentlichen Dienst ist am Freitag fortgesetzt worden. In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens stand am Morgen der Nahverkehr erneut still, in Düsseldorf war etwa die Rheinbahn betroffen. „Seit gestern fährt nichts“, sagte eine Rheinbahn-Sprecherin am Freitagmorgen.