Warnstreiks am Frauentag in Brandenburg: Kitas betroffen

ARCHIV - Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Königs-Wusterhausen/Hennigsdorf -Die Gewerkschaft Verdi hat am Internationalen Frauentag am kommenden Mittwoch zu einem bundesweiten Aktionstag mit Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Davon seien auch im Land Brandenburg zahlreiche Kindertagesstätten betroffen, hieß es am Freitag.