Warnstreiks an Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg Erneute Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Diensts - wieder waren landeseigene Krankenhäuser betroffen. dpa

Berlin -Bei neuerlichen Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Diensts haben Beschäftigte in mehreren Kliniken in Berlin und Brandenburg am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren in Berlin wie schon bei vorigen Runden die Vivantes-Kliniken, die Charité sowie das Jüdische Krankenhaus, wie die Gewerkschaft Verdi am Morgen auf Anfrage mitteilte. „An allen Standorten sind Mitarbeiter im Streik“, sagte Gewerkschaftssekretär Max Manzey. Am Vormittag trafen sich die Beschäftigten für eine Kundgebung am Franz-Mehring-Platz.