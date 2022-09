Warnung vor dem Aktivismus: Warum die progressive Verfassung Chiles scheiterte

Die Ablehnung der Magna Carta ist eine Lehre für alle. Wer die Gesellschaft verändern will, muss dem Volk zuhören, statt ihm zu sagen: Du bist mir egal.

Gegner des ambitionierten Verfassungsentwurfs feiern in Santiago de Chile ihren Sieg bei der Abstimmung über die Magna Carta: 62 Prozent sagten Nein.

Gegner des ambitionierten Verfassungsentwurfs feiern in Santiago de Chile ihren Sieg bei der Abstimmung über die Magna Carta: 62 Prozent sagten Nein. AFP/Martin Bernetti

Berlin -Das Volk hat gesprochen, stark und klar. Mit diesen Worten gestand der 36-jährige, erst im März gewählte linke Präsident Chiles, Gabriel Boric, die schwere Niederlage ein: Mit 62 Prozent Neinstimmen scheiterte die neue superfortschrittliche Verfassung am Volkswillen.

Die neue Konstitution verhieß von allem vermeintlich Guten das maximal Beste: Der erste Artikel der Magna Carta erklärte Chile zum plurinationalen, interkulturellen, ökologischen Staat, sicherte den Ureinwohnern Chiles und anderen Minderheiten besondere Rechte zu – eigene Rechtsprechung, Mitsprache bei Bauprojekten zum Beispiel. Alle staatlichen Institutionen sollten mit ebenso vielen Frauen wie Männern besetzt werden. Sie sicherte das „Recht auf Arbeit“, „angemessenen Wohnraum“ und „freie Entfaltung der Sexualität“ zu. Der Staat sollte alle Voraussetzungen für freiwillige Abtreibungen schaffen.

Viel Utopie, wenig praktikabel

Ein Traum!? Eher eine Traumwelt. Bei allem Veränderungswillen ging der Entwurf fast zwei Dritteln der Menschen zu weit: zu viel und zu schnelle gesellschaftliche Liberalisierung; unklar, wer die Wohltaten finanzieren sollte; viele wolkige Formulierungen. Kurz: jede Menge Utopie, wenig Praktikabilität.

Das Scheitern wirkt verheerend: Nun müssen die Chilenen noch weitere Jahre mit der alten, aus der Zeit der Pinochet-Diktatur stammenden Verfassung mit ihren extrem neoliberalen Wirtschaftsregeln leben, die der Privatisierung selbst sensibler Bereiche Vorschub leisteten. Die Verfassung von 1980 erlaubt auf Profit ausgerichtete Bildungs- und Gesundheitssysteme, gibt den Unternehmern nahezu unbeschränkte Freiheiten, privilegiert das Militär.

Eine Mehrheit wollte den Aufbruch – aber nicht so

Vor zwei Jahren hatten sich deshalb 80 Prozent der Abstimmungsberechtigten für die Erarbeitung einer neuen Konstitution ausgesprochen. 2019 demonstrierten in Santiago de Chile und anderen Städten mehr als eine Million Menschen gegen die Ungleichheit im Land, gegen die Kostenexplosion im öffentlichen Dienst. Eine Mehrheit wollte den Aufbruch.

Das Unheil begann, als aktivistische, von ihren vermeintlichen Möglichkeiten berauschte Kräfte den Verfassungsprozess kaperten: Den neuen Text erarbeitete eine verfassunggebende Versammlung, die überwiegend aus Vertretern linker politischer Gruppierungen und der Zivilgesellschaft bestand, aus wenigen Juristen und Verfassungsexperten und noch weniger Vertretern in den Kongress gewählter Parteien.

Man formulierte also in maximaler Ferne zu den traditionellen Formen politischer Willensbildung. Aktivisten statt Politiker waren am Werk und produzierten ein Konvolut ihrer schönsten Utopien. Daran stieß sich der übergroße Teil des Souveräns. Eine Avantgarde war losgestürmt, weit voraus – und verlor die Mehrheit aus dem Blick.

Wem der Wähler „egal“ ist

Der Souverän, genannt das Volk, reagierte jetzt mit einem kraftvollen Nein auf den von dem Minderheitensammelsurium unterbreiteten Vorschlag zur neuen Verfassung. Daran ist nicht zu deuteln: Es galt Abstimmungspflicht, 13 Millionen von 15 Millionen Chileninnen und Chilenen nahmen teil.

Dieser Umstand macht das chilenische Polit-Beben zu einer Erschütterung, die auch vor der eigenen Haustüre einiges wackeln lässt. Wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), der „egal ist“, was die deutschen Wähler über ihr Ukraine-Engagement denken, das chilenische Signal hören? Wird über die deutsche Energieversorgung ideologisch entschieden oder nach Faktenlage? Bestimmen identitär oder dekolonial bewegte Kleinstgruppen den Fortschritt der Gesellschaft oder gewählte Gremien? Legen akademisch-elitäre Blasen fest, wie geschrieben und geredet und was gelesen wird? Werden Berliner Straßennamen von Geheimjurys ausgewählt?

Chiles Präsident Gabriel Boric versprach nach dem krachenden Scheitern der Magna Carta, man werde „die Stimme des Volkes hören“: Die Chileninnen und Chilenen würden erwarten, dass „wir mit mehr Mühe, mehr Dialog und Feingefühl arbeiten, bis wir zu einem Vorschlag gelangen, in dem sich alle wiederfinden“. Für den nächsten Neuentwurf muss das Parlament ran.

Aus der Ferne bleibt der Riesenrespekt für die funktionierende Demokratie in Chile – für den ehrenwerten Versuch, mit der Charta etwas weltweit Einzigartiges zu schaffen, für die Ablehnung und für den einwandfreien Umgang der Unterlegenen mit der Niederlage. Darauf kann Chile stolz sein.