Warnung vor „gefährlichen Stürmen“: Xi will Macht stärken Es ist das Ende der pragmatischen Reform- und Öffnungspolitik, die China erfolgreich gemacht hat. Mit Alleinherrschaft, Parteieinfluss und Ideologie greift X... Andreas Landwehr dpa

Xi Jinping kommt zur Eröffnungszeremonie des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas. Mark Schiefelbein/AP/dpa

Peking -Chinas Kommunistische Partei will die Macht von Xi Jinping ausweiten - auf Lebenszeit und darüber hinaus. Zum Auftakt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages in Peking stimmte der Staats- und Parteichef das Milliardenvolk am Sonntag auf schwierige Zeiten ein und warnte vor „potenziellen Gefahren“.