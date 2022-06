Ein Ruck geht durch das Land. Allerdings nicht, wie es Bundespräsident Roman Herzog damals gerne gehabt hätte, durch Deutschland, sondern durch Polen. Nach acht Jahren außenpolitischer Schwäche und Isolation, in denen Präsident Andrzej Duda und die aufeinanderfolgenden PiS-geführten Regierungen von Beata Szydlo und Mateusz Morawiecki der Reihe nach von Frankreich, den USA, Israel, der Ukraine (ja, auch der Ukraine) und sogar Tschechien boykottiert wurden, können ihre Minister und Abgeordneten jetzt stolz sagen: Wir sind wieder wer.

Aufgewertet von der Biden-Administration als wichtigster militärischer Hub zur Versorgung der Ukraine, spielt Polen nun eine geopolitisch enorm wichtige Rolle im russisch-ukrainischen Krieg. Der Flughafen Rzeszów ist zum Drehkreuz für Rüstungslieferungen aus den USA und Westeuropa und Polen selbst ist zum Hauptziel für ukrainische Flüchtlinge geworden.

Polen und Ursula von der Leyen wollen die Ukraine schnell in der EU haben

Vor anderthalb Wochen hielt Präsident Andrzej Duda als bisher einziger westlicher Politiker eine viel gelobte Rede im Kiewer Parlament, und polnische Politiker und Ost-Experten diskutieren bereits über eine polnisch-ukrainische Konföderation. Und das alles mit einer polnischen Regierung, die noch vor wenigen Jahren den EU-Beitritt der Ukraine so lange blockieren wollte, wie diese nicht ihre Geschichtspolitik ändert und die polnischen Opfer der polnisch-ukrainischen Kämpfe gegen Ende des Zweiten Weltkrieges als „Völkermordopfer“ bezeichnet.

imago/Sarsenov Daniiar Polens Präsident Andrzej Duda während einer Rede im ukrainischen Parlament

Nun sind fast alle polnischen Politiker – Regierung und Opposition – für einen schnellstmöglichen EU-Beitritt der Ukraine. Zum ersten Mal seit Langem werden sie sogar wieder gehört: Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Ukraine schnell in der EU haben.

Flüchtlingshilfe privat und unbürokratisch

Polen hat innerhalb weniger Wochen Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als ganz Westeuropa 2015. Integriert hat es sie noch nicht, eine Integrationspolitik gibt es praktisch nicht.

Wer kommt, erhält Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen und zum Gesundheitssystem. Alles andere ergibt sich dann. Arbeit, Schulen, Kindergartenplätze, Wohnungen und Sprachkenntnisse müssen sich die Flüchtlinge selbst besorgen. Denn all die öffentlichen Dienstleistungen, die in Deutschland Bund, Länder und Gemeinden (meist mit enormem bürokratischen Aufwand) zur Verfügung stellen, wurden in den letzten Jahren in Polen privatisiert.

Die Polen gehen entschlossen gegen Russland vor

Wenn Ukrainer billige Unterkünfte haben, so nicht, weil der Staat ihnen Sozialwohnungen gibt, sondern weil die Vermieter auf Einkünfte verzichten. Wenn Ukrainer Polnisch sprechen, so nicht, weil sie staatlich verordnete Kurse besuchen, sondern weil sie es sich – oft mithilfe ihrer polnischen Nachbarn und Arbeitskollegen – selbst beigebracht haben. Wenn ihre Kinder in Schulen gehen, so deshalb, weil die Schulen einfach größere Klassen gebildet haben.

Alles unbürokratisch, schnell und pragmatisch – und noch funktioniert es, denn es geht ja ein Ruck durchs Land. Wie die Deutschen 2015, so finden nun auch die Polen: „Wir schaffen das“ und fühlen sich dort, wo die Briten den „moral highground“ verorten: auf der richtigen Seite der Barrikade.

AP/Czarek Sokolowski Polen, Przemysl: eine Frau in einem humanitären Hilfszentrum für Vertriebene aus der Ukraine.

Deutsche Diplomaten bekommen das inzwischen fast jeden Tag zu hören: Polen liefert mehr und schneller Waffen als Deutschland, Polen hatte schon immer recht, wenn es um Nord Stream 2, um die Aggressivität Russlands und um die West-Integration der Ukraine ging. Wo Olaf Scholz sich um klare Antworten drückt, wo die Bundesregierung zögert und bremst, da gehen Morawiecki und Duda entschlossen und schnell vor.

Die Polen verbitten sich Kritik aus Deutschland und der EU

Scholz bleibt mit Putin im Gespräch und weigert sich, nach Kiew zu fahren, Duda und Morawiecki bleiben mit Biden und Selenskyj im Gespräch und kritisieren Anrufe bei Putin. Deutschland erklärt, es wolle irgendwann indirekt im Ringtausch über andere Länder vielleicht schwere Waffen liefern, Polen liefert jetzt und direkt schwere Waffen. So liest man es in der internationalen Presse, so läuft es über Rundfunk und Fernsehen.

imago/Frank Ossenbrink Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Das ist das warme Licht, in dem sich die polnische Regierung derzeit sonnen kann. Und weil Polens Nationalisten zwar in der Regel deutschfeindlich, aber zugleich auch vollkommen auf Deutschland fixiert sind, darf die Erkenntnis nicht fehlen, dass in dieser Krise Polen alles richtig und Deutschland alles falsch macht. Weshalb dann auch meist der Satz folgt: „Also bitte keine Belehrungen über Rechtsstaatlichkeit. Und schon gar nicht aus Deutschland oder der deutsch-beherrschten EU.“

Keine Belehrungen aus Berlin und Brüssel mehr

Das war auch das Leitmotiv polnischer Regierungspolitiker und ihrer Medien in den Wochen vor von der Leyens Besuch in Warschau. Denn „die EU“ – in der Gestalt der EU-Kommission, der die Deutsche Ursula von der Leyen vorsteht – hält seit Monaten die für Polen vorgesehenen Mittel aus dem Wiederaufbaufonds zurück, mit dem die Folgen der Pandemie gemildert werden sollen.

Das sind allein knapp 24 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen und über zwölf Milliarden Euro an billigen Krediten. Der Grund: Die polnische Regierung weigert sich, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Rechtsstaatlichkeit auszuführen und zahlt stattdessen Strafen von einer Million Euro täglich.

Dass das von der Regierung kontrollierte Verfassungsgericht ständig Urteile erlässt, in denen Teile der europäischen Verträge und der Europäischen Menschenrechtskonvention, die der Regierung nicht gefallen, für verfassungswidrig erklärt werden, erregt im Ausland kaum noch Aufsehen – vermutlich, weil niemand dieses Gericht noch ernst nimmt.

Wird Polen von der EU mit zweierlei Maß gemessen?

Die EU-Kommission hat gegen Polen deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren angestrengt, das noch nicht entschieden ist. Letztes Jahr verlangte der EuGH drei Dinge, die der Regierung in Warschau gar nicht gefielen: Sie solle die von Regierungspolitikern ernannte Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs abschaffen, mit deren Hilfe der Justizminister disziplinarrechtlich gegen Richter vorgeht, die unbequeme Urteile fällen.

Auch das neue Disziplinarrecht muss laut EuGH geändert werden, und die verfolgten Richter müssen ihre Rechte zurückerhalten. Über die Disziplinarkammer verhängte der EuGH sogar eine einstweilige Verfügung, die ignoriert wurde. Von der polnischen Regierung hörte man zu diesem Thema monatelang nichts Konstruktives.

Stattdessen lieferten sich Regierungspolitiker einen Wettstreit, wer den EuGH, „die EU“ oder „die abgehobenen, arroganten EU-Eliten“ heftiger attackiert. Justizminister Zbigniew Ziobro, der Hardliner in der Regierung, um dessen Macht über die Richter es letztlich geht, behauptet seither ständig, was der EuGH Polen verbiete, sei in Deutschland gang und gäbe und sein Land werde „mit zweierlei Maß gemessen“.

Die Mehrheit der PiS-Regierung bröckelt, Kaczynski hat ein Problem

Premierminister Morawiecki, der ihm da in nichts nachstehen will, fand sogar, die EU sei dabei, Polen „den dritten Weltkrieg“ zu erklären, und Parteichef Jaroslaw Kaczynski sprach davon, die Deutschen würden in der EU ein „viertes Reich“ bauen.

Man muss beiden zugutehalten, dass sie das sagten, bevor ein etwas weiter östlich gelegenes Reich dann einen realen Krieg gegen die Ukraine vom Zaun brach. Letzten Herbst verkündete von der Leyen dann im Europaparlament, die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds würden erst ausbezahlt, wenn Polen die drei Forderungen des EuGH erfülle. Seither befindet sich die polnische Regierung im Clinch mit sich selbst, um wenigstens die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs abzuschaffen. Dieser Clinch erklärt auch die kämpferische Rhetorik im Regierungslager, denn das hat schon seit Monaten keine eigene Parlamentsmehrheit mehr und verliert immer wieder Abstimmungen, weil Abgeordnete fernbleiben, abtrünnig werden oder mit der Opposition stimmen.

AP/Czarek Sokolowski Jaroslaw Kaczynski, Vizeministerpräsident von Polen

Kaczynski und sein Adlatus im Sejm, der Fraktionsvorsitzende Ryszard Terlecki, haben alle Hände voll zu tun, frustrierte Abgeordnete mit Sinekuren, Drohungen und Angeboten, die sie nicht ablehnen können, bei der Stange zu halten, damit die Regierung wenigstens die wichtigsten Gesetze durchs Parlament bringen und sich an der Macht halten kann.

Momentan ist die polnische Regierung gelähmt

Auch in Polen ist so eine allgemeine Impfpflicht gescheitert – die Impfgegner in der Regierung waren zu zahlreich. Nun ist es kein Vergnügen, mitten in einem Krieg, in einer Wirtschaftskrise und einem Konflikt mit der EU mit einem Parlament zu regieren, das nicht mehr manövrierfähig ist. Nicht alles kann man auf dem Verordnungswege regeln, die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs kann man zum Beispiel so nicht auflösen, schon gar nicht, wenn dann Ziobros Europagegner die Regierung verlassen.

Dann können auch die rechtsradikalen und fraktionslosen Abgeordneten, deren Stimmen die Regierung vor jeder wichtigen Abstimmung zu kaufen pflegt, die Regierung Morawiecki nicht mehr vor einem konstruktiven Misstrauensvotum retten. Nun könnten Kaczynski und Morawiecki fast alles, was einigermaßen Sinn macht, von der Impfpflicht bis zur Korrektur der Justizreform, einfach zusammen mit Teilen der Opposition verabschieden.

Die hätte nichts dagegen, die Disziplinarkammer aufzulösen, die entrechteten Richter zu rehabilitieren und das Disziplinargesetz zu reformieren. Doch dann wäre die PiS dauerhaft auf sie angewiesen und nicht mehr sicher, ob nicht ein Teil ihrer Abgeordneten sogar ein Misstrauensvotum der Opposition unterstützen würde. Und so kann die Regierung im Moment eigentlich gar nichts, obwohl ihre Mitglieder ständig radikale und radikalste Maßnahmen vorschlagen, um ihren Wählern Tatkraft und Entschlussfreudigkeit zu signalisieren.

Ziobro möchte gerne das gesamte Justizwesen so reformieren, dass er dabei Tausende Richter einfach entlassen kann – dafür gibt es aber keine Mehrheit. Kaczynski möchte das Wahlrecht so ändern, dass er die Wahlen 2023 garantiert gewinnt, auch wenn er voraussichtlich weniger Stimmen als je zuvor bekommt – aber dafür gibt es auch keine Mehrheit.

Und so besuchte Ursula von der Leyen ein Land, dessen Regierung in Brüssel so tut, als sei alles in Ordnung, in Polen über sie, die Kommission und den EuGH herzieht, letzteren ignoriert und, wenn jemand sie auf diesen Widerspruch hinweist, empört antwortet, Polen werde mit zweierlei Maß gemessen.

Polen hat ein sehr großes Problem mit der Inflation

Nun hat diese Floskel eine neue Bedeutung bekommen. Sie stellt infrage, ob „die Deutschen“ (für Polens Rechte ist Ursula von der Leyen eine Deutsche und die EU eine deutsche Erfindung) überhaupt noch ein Recht haben, Polen (gemeint ist die Regierung) wegen der Gängelung von Richtern zu kritisieren, wo doch Polen in Bezug auf die Ukraine gerade alles richtig und Deutschland alles falsch macht.

dpa/Michael Kappeler Menschen stehen Schlange vor einer Bank in Przemysl, nahe der Grenze zur Ukraine.

Diesen Aspekt betonten in den letzten Wochen sogar manche Oppositionsvertreter: Angesichts des Krieges, der Rolle Polens und der Flüchtlingslast sei es geradezu verantwortungslos von der EU, Polen das Geld, „das uns zusteht“, wegen solcher Lappalien wie der Unabhängigkeit von Richtern vorzuenthalten.

Eine regierungsnahe Zeitung fand sogar, die EU verfolge Polen mit härteren Sanktionen als Russland. Und fast alle finden, jetzt müsse ein Kompromiss her: Die Disziplinarkammer werde ein wenig aufgelöst, die Richter ein bisschen weniger verfolgt und das Disziplinargesetz scheinbar geändert, und dann könne die Kommission endlich das Geld herausrücken, mit dem die Regierung Morawiecki den Wechselkurs stabilisieren, die Inflation drücken und die Sozialleistungen für die Flüchtlinge bezahlen kann.

Denn Polen hat nicht nur die meisten ukrainischen Flüchtlinge in der EU, es hat auch die höchste Inflationsrate und eine der schwächsten Währungen – und schuld daran sind nicht der Krieg, die Weltwirtschaft, die Sanktionen oder die Flüchtlinge, sondern die Finanzpolitik der Regierung Morawiecki. Seit Jahren schüttet sie kreditfinanzierte soziale Wohltaten und Subventionen über dem Land aus – in der unbegründeten Hoffnung, sich damit mehr Unterstützung beim Wähler zu erkaufen.

Ein Kompromiss muss her zwischen Polens Rechter und der EU

Eine politische Lösung für ein juristisches Problem zu finden, das klingt gut. Übersetzt man es ins Praktische, wird es bereits problematisch. Dann klingt es so, als solle die EU-Kommission mit der polnischen Regierung einen Kompromiss über ein Urteil des EuGH finden.

Gerichtsurteile werden ausgeführt und eingehalten, Gerichte sehen es nicht sehr gerne, wenn ihnen gerade erst verurteile Straftäter Kompromisse vorschlagen. Auch in der EU ist das schwierig, denn selbst wenn die EU-Kommission darauf verzichtet, von Polen die Einhaltung einer der drei EuGH-Forderungen einzufordern, kann sie vom EU-Parlament deshalb verklagt werden.

Dann landet der Fall wieder vor dem EuGH und die Richter können zeigen, was sie davon halten, wenn man über ihre Urteile politische Kompromisse schließt. Es ist diese innere Dynamik zwischen den Institutionen, die Polens Rechte immer wieder ausblenden und die dafür sorgt, dass sie fast jeden Konflikt mit der EU am Ende verlieren.

AFP/John Thys Mateusz Morawiecki in Brüssel

Morawiecki glaubte, er könnte über einen politischen Kompromiss im Rat die Kommission an der Anwendung des „Rechtsstaatsmechanismus“ hindern. Das ging daneben, die Kommission hat den Mechanismus gerade in Gang gesetzt, der die Überweisung aus dem EU-Haushalt von der Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze abhängig macht. Anders als Polens regierende Rechte glauben, tat sie das nicht, weil Olaf Scholz an den richtigen Strippen zog, sondern weil die Kommission unter den Druck des EU-Parlaments geriet, das bei Polens Rechten als irrelevante Schwatzbude gilt.

Es geht gar nicht um Rechtsstaatlichkeit

Aber der Druck kam nicht nur aus Straßburg, er kam auch aus anderen Mitgliedsländern und von der polnischen Opposition. Denn es geht bei Weitem nicht nur darum, ob Polens Regierung Richter an die Kandare nehmen und sich einzelne Gerichte unterordnen kann. Das, so könnte man sagen, ist ja vor allem ein Problem zwischen der Regierung und ihrer Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung sich nicht dagegen wehrt, warum soll es dann die EU tun?

Die EU und besonders häufig Europaabgeordnete haben dieses Argument immer mit dem Hinweis auf die fundamentalen Werte beiseitegeschoben, auf denen die EU errichtet wurde und die Polen mit seiner Justizreform verletze. Das Argument kehrt sich jetzt gegen sie. Denn dem internationalen Recht zum Durchbruch zu verhelfen, solidarisch zu sein mit Angegriffenen, zusammenzustehen bei einer äußeren Bedrohung und Risiko und Lasten zu teilen, sind auch solche Werte. Werte, über die die EU-Regierungschefs fast jede Woche Kompromisse machen: mit Viktor Orbán über Ölimporte aus Russland, mit der Slowakei, Deutschland und Österreich über Gasimporte aus Russland, oder wie die Bundesregierung, deren Parteien fast jede Woche einen neuen Kompromiss darüber miteinander aushandeln, ab wann Hilfe für die Ukraine zur Gefahr einer Eskalation durch Russland wird.

Pluralismus heißt, auch mal ein Auge zuzudrücken

Manchmal könnte man glauben, Olaf Scholz handle solche Kompromisse sogar mit sich selbst zu Hause vor dem Spiegel aus. Wenn es also bei Themen wie Krieg und Frieden Kompromisse geben darf, warum dann nicht bei der Unabhängigkeit der Justiz und der Einhaltung von EU-Recht? Die EU platzt nicht auseinander, wenn ein Land etwas mehr Öl aus Russland kaufen darf als das andere, sie implodiert nicht, wenn das eine Land Panzer an die Ukraine liefert und das andere das nur ankündigt.

Warum soll die EU auseinanderfliegen, wenn das eine Land seine Richter ein bisschen mehr piesackt als das andere oder wenn in einem Land ein Verfassungsgericht stark, angesehen und unabhängig ist, es in einem anderen Land gar keines gibt und in einem dritten die Regierung den Verfassungsrichtern diktieren kann, was im Urteil stehen soll? Pluralismus, Vielfalt, Respekt vor den nationalen Eigenheiten – sind das nicht auch europäische Werte?

Menschen gehen nicht wegen der Rechtsstaatlichkeit auf die Straße

Man sieht, der Krieg relativiert alles. Blutige Diktatoren werden plötzlich zu umgarnten Rohstofflieferanten, und unblutige aber auch autoritäre Figuren erscheinen in einem sanfteren Licht, weil sie zu Russland die richtige Einstellung haben. Und das ultimative Werte-Argument, der rhetorische Dietrich im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, Polen und einigen anderen EU-Mitgliedsländern, wendet sich plötzlich gegen sich selbst.

Das mag auch daran liegen, dass die EU-Institutionen selbst – wohl im Bewusstsein ihrer begrenzten Kompetenzen – das Thema immer sehr niedrig gehängt haben. Rechtsstaatlichkeit ist ein kompliziertes, langes Wort, wenig sexy und ohne Potenzial, schlafende Hunde zu wecken und die Medien oder die werktätigen Massen auf den Plan zu rufen. Menschen gehen auf die Straßen wegen Krieg und Frieden, wegen Korruption und Unterdrückung, aber nicht wegen „Rechtsstaatlichkeit“.

dpa/Jacek Turczyk 2016 demonstrieren Hunderttausende gegen den Austrit Polens aus der EU.

Wegen der Gefahr eines polnischen Austritts aus der EU gingen 2016 500.000 Polen auf die Straße, im ganzen Land gab es Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts, aber für die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts demonstrierten 2016 gerade einmal 30.000 Warschauer. Hier ist des Pudels Kern.

Rechtsstaatlichkeit? Es geht um Demokratie

Wenn die Diktatoren Europas früher nach der ganzen Macht griffen, dann entmachteten sie in der Regel die Parlamente. General Franco begann sogar einen Bürgerkrieg, sein portugiesischer Kollege Salazar löste das Parlament auf, die Nazis ließen oppositionelle Abgeordnete verhaften, Benito Mussolini nutzte seine Parlamentsmehrheit, um die Wahlordnung zu seinen Gunsten zu manipulieren. In den meisten diktatorisch regierten Ländern gab es vor dem Zweiten Weltkrieg dann keine Wahlen mehr, die Diktatoren beriefen sich nicht auf den Wählerwillen, sondern auf Gott, den König oder einfach darauf, dass die Demokratie Volk und Staat schwäche.

Diese Zeiten sind vorbei. Gewählt wird heute – außer in China und Nordkorea – praktisch überall. Selbst die blutigsten Diktatoren wie Bashir Al Assad, Nicolas Maduro, Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin lassen in den gesetzlich vorgegebenen Abständen wählen. Sie fälschen die Wahlen, sie manipulieren sie, und wenn ihnen die Zusammensetzung des Parlaments nicht gefällt, lassen sie ein anderes wählen, wie Maduro das tat, aber sie schaffen weder Wahlen noch Parlamente ab.

„Für meine Gegner die ganze Härte des Gesetzes, für meine Freunde Milde“

Der Angriff auf die Demokratie ist heute kein Angriff auf die zweite Gewalt, die Legislative, mehr, sondern sie ist ein Angriff auf die dritte Gewalt, die Justiz, und auf die Gewaltenteilung an sich. Erst die Kontrolle über das Verfassungsgericht ermöglicht es Polens Regierung, mit ihrer bröckelnden Mehrheit Gesetze abzuschaffen, die ihr nicht gefallen, aus internationalen Vereinbarungen auszusteigen, die Polen ratifiziert hat, und mit Verordnungen zu regieren, die gegen polnische Gesetze, die Verfassung und internationales Recht verstoßen.

Weil die Staatsanwaltschaften politisch kontrolliert werden, werden Oppositionelle mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt, während Korruptionsverfahren gegen Regierungsmitglieder und deren Schützlinge eingestellt werden. Noch schützen unabhängige Richter Oppositionelle vor Gefängnis, sie sind aber machtlos gegen die Straflosigkeit für führende PiS-Politiker. Bekommt der Justizminister das Recht, die Justiz zu säubern und Richter zu disziplinieren (beides will er), endet Polen da, wo die Ukraine unter Präsident Leonid Kutschma angefangen hat: beim Prinzip „für meine Gegner die ganze Härte des Gesetzes, für meine Freunde Milde“.

Die polnische Justizreform ist auch ein Fall von Protektionismus

Schon jetzt ist schwer vorstellbar, dass ein westlicher Konzern in einem Streit mit einem polnischen Staatskonzern, den die Regierung für Nepotismus und Vetternwirtschaft benutzt, vor einem polnischen Gericht Recht bekommt. Unter den derzeitigen Umständen müsste der Richter, der so ein Urteil fällt, ein wahrer Held sein.

Seine Karriere wäre danach mit Sicherheit zu Ende. Über ausländische Geschäftsleute, die von der politisch dirigierten Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Intrige gegen polnische Oppositionspolitiker in eine Art Schutzhaft genommen und erst freigelassen wurden, nachdem sie diese Oppositionspolitiker belastet hatten, war schon häufig in ausländischen Medien zu lesen.

Das alles betrifft auch die EU: Wenn ein polnischer und ein belgischer Konzern in Brüssel vor Gericht stehen, weiß niemand, wie das ausgeht. Wenn sie in Polen vor Gericht stehen, können sie sich das ausrechnen. Aus der Sicht der EU ist das nicht nur eine Frage der Rechtsstaatlichkeit, sondern eine des Binnenmarktes. Der funktioniert nur mit gleichen Chancen vor Staatsanwaltschaft und Gerichtsbarkeit. Die polnische Justizreform ist somit auch ein Fall von Protektionismus.

Wie die PiS die Justizreform durchgesetzt hat

Damit nicht genug. Schon vor vier Jahren verpflichtete der EuGH alle Richter in der EU dazu, vor der Anwendung von in Polen ausgestellten Europäischen Haftbefehlen zu prüfen, ob Polens Justizreform nach der Auslieferung zu unfairen Verfahren führt. Inzwischen haben deutsche, niederländische und irische Richter die Frage mehrfach mit Ja beantwortet und Auslieferungen nach Polen verweigert. Die polnische Justizreform ist auch ein Schlag gegen die justizielle Zusammenarbeit innerhalb der EU.

imago/newspix Polens Justizminister Zbigniew Ziobro (PiS)

Vor sieben Jahren, als das begann, was Polens Regierung „Justizreform“ nennt, fuhren ihre PR-Manager eine dreigleisige Strategie. In Brüssel verkündeten sie, sie täten nur, was andere (und ganz besonders Deutschland) auch täten: nämlich Politik und Justiz zu vermischen.

Ihren Gefolgsleuten erzählten sie, damit würden sie diese abgehobenen, alltagsfernen Richter, diese „Kaste“, zur Raison bringen, damit sie aufhört, rechtschaffene Bürger mit ihren Urteilen zu verfolgen und nur noch „gerechte“ Urteile fällt, die der Volksmeinung entsprechen. Und ihren Gegnern in Polen verkündeten sie, die Reform sorge dafür, die Justiz effektiver und bürgernäher zu machen.

Unterdrückung von Dissens

Vor diesem Versprechen lag Polen im EU-Durchschnitt im Mittelfeld, was die Dauer von Prozessen und gerichtlichen Entscheidungen betraf. Nun dauern Prozesse im Durchschnitt fast doppelt so lange wie vor sieben Jahren, zahlreiche Stellen im Gerichtswesen sind unbesetzt, und die Warteschlagen von Klägern und Beklagten werden immer länger – auch deshalb, weil die Regierung durch widersprüchliche, schwammig formulierte Gesetze und das Erlassen von Verordnungen, die diesen Gesetzen widersprechen, selbst dafür gesorgt hat, dass immer mehr Bürger ihr Recht vor Gericht suchen. Je politischer Rechtsprechung wird, desto mehr gehen Richter problematischen Fällen aus dem Weg, indem sie sich für nicht zuständig oder befangen erklären. Dann wandert so ein Fall von Richter zu Richter und von Gericht zu Gericht.

Dadurch ist eine paradoxe Lage entstanden: Einerseits entmachtet die Regierung so Richter, deren Urteile ihr nicht gefallen, andererseits verlagert sie immer mehr Verwaltungsentscheidungen in den Gerichtssaal und verleiht der Richterschaft als Ganzes damit mehr Macht als je zuvor. Wenn das Parlament seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann, weil es von der Regierung gegängelt wird und Gesetze im Stundentakt – aber ohne Anhörung und Debatte – von einer mehr oder weniger zufälligen Abgeordnetenmehrheit verabschiedet werden und nicht einmal Volljuristen imstande sind, die Novellen zu verstehen, übernimmt die Justiz immer mehr Aufgaben des Parlaments. So wird immer mehr Macht im Staate von der Legislative zur Exekutive und zu einer Justiz verlagert, die immer öfter als Instrument der Regierenden zur Unterdrückung von Dissens dient.

Der Oberste Justizrat ist der zentrale Filter im Justizsystem

Es ist sehr zweifelhaft, ob sich das durch die volle Erfüllung der drei EuGH-Meilensteine ändern würde. Denn die Quelle des Übels liegt nicht im Obersten Gerichtshof, sondern in einem Gesetz von 2017. Damals entschied die PiS mit ihrer (damals noch stabilen) Parlamentsmehrheit, dass die Mitglieder des Obersten Justizrats nicht zur Hälfte vom Parlament und von Juristenvereinigungen, sondern in Gänze vom Parlament ernannt werden – obwohl in der Verfassung etwas anderes steht.

Der Rat ist der zentrale Filter im Justizsystem, der (zusammen mit Präsident Duda) darüber entscheidet, wer Richter wird und wer in den Obersten Gerichtshof entsandt wird. Seit 2017 haben dieser Rat und der Präsident Hunderte von neuen Richtern ernannt, die nach einschlägigen Urteilen des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs und des EuGH gar keine Richter sind und deren Urteile man ignorieren darf.

Die EU sollte nicht mit Werten argumentieren

Dass manche polnischen Richter das taten und sich weigerten, bei Prozessen mit solchen Richtern zusammenzuarbeiten, brachte die Regierung erst dazu, ihnen disziplinarrechtlich auf den Leib zu rücken. Ausländische Gerichte ermitteln jetzt vor jedem Auslieferungsersuchen, ob der Betreffende nicht Gefahr läuft, in Polen von einem solchen „defekten“ Richter abgeurteilt zu werden. Selbst wenn die polnische Regierung das EuGH-Urteil umsetzt, um an EU-Geld zu kommen, ändert das nichts daran, dass der Oberste Justizrat weiterhin Jahr für Jahr Hunderte „defekte“ Richter in das Justizsystem entsenden wird, die von polnischen Richtern und ihren Kollegen im Ausland nicht anerkannt werden.

Das alles sieht nicht aus wie Mussolinis Marsch in die Diktatur. Kein Reichstag brennt, kein Parlament wird von Panzern zerschossen. So zerschlägt man keine Demokratie, aber so torkelt man in eine Autokratie. Das ist kein Putsch, das ist ein langsames, leises Abdriften, an dessen Ende eine Regierung zusammen mit einem Dutzend ihr höriger Richter das Parlament und den Rest der Justiz beiseiteschiebt und mit Dekreten regieren kann – egal wie die Wahlen ausgehen.

imago/Nurphoto Der Sejm, Sitz des polnischen Parlaments

Nächstes Jahr werden in Polen sicher Parlamentswahlen stattfinden. Aber eine Nebenwirkung der Justizreform besteht darin, dass alle Institutionen, die diese Wahlen organisieren, die die Stimmen auszählen und die über die Gültigkeit der Wahlen entscheiden, von PiS-Gefolgsleuten besetzt wurden.

Ursula von der Leyen hat bei ihrem Besuch in Warschau der PiS eine propagandistische Steilvorlage geliefert – mehr aber auch nicht. Die Regierung kann jetzt behaupten, sie habe sich mit der EU geeinigt und bald werde das rettende Geld aus Brüssel fließen. Das wird es wohl nicht, denn jetzt muss es noch der Rat freigeben und danach muss die EU-Kommission vor jeder Überweisung prüfen, ob die polnische Regierung ihre Verpflichtungen auch eingehalten hat. Wenn sie will, hat die EU alles, was sie braucht, um Polen daran zu hindern, sich von Binnenmarkt und Demokratie zu verabschieden. Nur mit Werten sollte sie dabei nicht mehr argumentieren, das geht zurzeit garantiert nach hinten los.

