Warum hat Polens Präsident Andrzej Duda das anti-russische Gesetz unterzeichnet?

Polens Präsident Andrzej Duda hat kein Veto eingelegt. Nein, er hat das umstrittene anti-russische Gesetz unterschrieben. Angeblich will er so gegen Oppositionsanführer Donald Tusk vorgehen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am Montag ein Gesetz unterschrieben, das einer parlamentarischen Kommission erlauben soll, Menschen im öffentlichen Leben – darunter Politiker – zu durchleuchten und zu prüfen, ob sie in den Jahren 2007 bis 2022 russischer Einflussnahmen erlegen seien. Das anti-russische Gesetz wird unter Kritikern auch „Lex Tusk“ genannt, weil befürchtet wird, dass es dafür verwendet werden könnte, unliebsame Gegner im Wahlkampf zu den Parlamentswahlen im Oktober 2023 auszuschalten und als russische Informanten zu diskreditieren – wie etwa Donald Tusk. Polens Präsident Andrzej Duda hat in den vergangenen Tagen versucht, die Kritiker zu beruhigen. In der Kommission sollen keine Parlamentarier sitzen, sagte er. Auch sei das Gesetz nicht dafür da, die Arbeit von Gerichten auszuhebeln.

Doch die Kritiker bleiben dabei: Das neue Gesetz sei undemokratisch und würde den Rechtsstaat aushebeln. Schließlich dürfte die anti-russische Kommission Entscheidungen treffen, die sofort eine direkte Auswirkung auf Personen des öffentlichen Lebens hätten. Gerichte könnten die Entscheidungen erst im Nachhinein rückgängig machen, so die Kritiker. Die Befürchtung ist, dass die Regierung über Mittler die Opposition der russischen Einflussnahme schuldig sprechen und damit Auftritte oder die Organisation eines oppositionellen Wahlkampfs unmöglich machen könnte.

Die Distanz zwischen Kaczynski und Duda wächst

Im Oppositionslager hatte man darauf gehofft, dass Polens Präsident Andrzej Duda ein Veto gegen das Gesetz einlegen würde, das bereits im Sejm (im polnischen Parlament) verabschiedet worden war. Insbesondere weil Andrzej Duda nicht mehr als Präsident wiedergewählt werden kann und ihm Ambitionen auf internationalem Parkett nachgesagt werden. Mit diesem Eingriff in den Rechtsstaat könnten seine Chancen auf eine Karriere nach seiner Präsidentschaft schwinden. Die amerikanische Regierung hat bereits mitgeteilt, dass sie die Entwicklung in Polen mit Sorge beobachtet und das neue Gesetz für kritikwürdig hält. Am Sonntag sind in Polen große Demonstrationen gegen das Gesetz und die rechtskonservative PiS-Regierung geplant.

Warum hat also Andrzej Duda unterschrieben? In Warschauer Politikkreisen heißt es, dass das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und der PiS-Parteispitze seit einigen Jahren nicht mehr besonders gut sei. Duda hat etwa ein Gesetz zur Verstaatlichung des in Polen agierenden amerikanischen Fernsehsenders TVN nicht unterschreiben wollen. In den vergangenen Monaten und Jahren wuchs die Distanz zwischen Duda und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski. Nun hat er aber trotz vieler Bedenken von Rechtswissenschaftlern und Experten das umstrittene Gesetz unterschrieben. Was sind die Gründe?

Eine intime Feindschaft

Die polnische Journalistin Dominika Wielowieyska hat in der linksliberalen oppositionellen Tageszeitung Gazeta Wyborcza eine Analyse verfasst, die die möglichen Hintergründe erklärt. In dieser Analyse heißt es, dass Duda dem PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski mit der Unterschrift unter das Gesetz keinen Gefallen tun wollte, sondern dass ihn seine persönliche Ablehnung gegen den Oppositionsanführer Donald Tusk dazu bewogen hat, zu unterschreiben. Tusk war einst Ministerpräsident Polens. Er war ein bekennender Kontrahent von Andrzej Duda und auch von Jaroslaw Kaczynski. Duda und Tusk eint also eine lange Beziehung des gegenseitigen Argwohns.

Dominika Wielowieyska schreibt, dass Duda angeblich noch keine Zusicherung von den USA für eine internationale Position nach der Präsidentschaft zugesichert bekommen habe. Deswegen suche er wieder die Nähe zur Regierungspartei PiS. Sie könnte ihn nach seiner Amtszeit mit einem guten Posten versorgen. Außerdem sei da noch seine persönliche Abneigung gegenüber Donald Tusk, die ins Spiel komme. „Duda kann Tusk nicht ausstehen“, schreibt Wielowieysk. „Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dem PO-Chef zu schaden (also Tusk, den Chef der Oppositionspartei Platforma Obywatelska, Anm. d. Red.), ist er bereit, sehr viel zu tun. Jeder, der mit dem Präsidenten gesprochen hat, konnte diese Gefühle sehr leicht wahrnehmen. Der Präsident hat seine Abneigung bei mehreren Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, auch kürzlich.“ Es sei fast Hass, das Gefühl sitze in Duda tief. „Der Gedanke, dass Duda seinem Kontrahenten Tusk die Nominierung für das Amt des Ministerpräsidenten überreichen und ihm vor den Kameras die Hand schütteln müsste, ist unerträglich für ihn.“

Feind- und Gegenbild von Jaroslaw Kaczynski

Hätte Duda das Gesetz nicht unterschrieben, hätten die Rechtskonservativen in Polen ihm vorgeworfen, dass er den Rachefeldzug der PiS gegen Donald Tusk blockiert. Zum Hintergrund: Für keine Person empfinden regierungsnahe Kreise so viel Abneigung wie gegenüber dem liberalen Ministerpräsidenten Tusk. Der Kaschube verkörpert mit seinem Multikulturalismus das oppositionelle Polen und ist das Feind- und Gegenbild von Jaroslaw Kaczynski. Während seiner Zeit als Ministerpräsident hat Donald Tusk die PiS-Partei als das größte Übel Polens inszeniert, das wolle ihm die Regierung jetzt heimzahlen. Egal, wie groß der Streit zwischen Duda und Kaczynski auch sein mag, der Hass gegenüber Tusk scheint noch größer zu sein, so die Gazeta Wyborcza.

Womit Duda und Kaczynski aber nicht rechnen konnten, war die große Welle des Protests nach der Unterzeichnung des Gesetzes durch Duda. Die Amerikaner sind dagegen, in der EU regt sich Widerstand, die Opposition kann wieder ihre Kräfte und Unterstützer mobilisieren. Andrzej Duda muss sich rechtfertigen und verspricht, dass das Gesetz nicht so drakonisch eingesetzt werden wird, wie es die oppositionellen Kreise jetzt darstellen würden. Sollte Donald Tusk wegen des Gesetzes tatsächlich im Wahlkampf nicht antreten dürfen, gäbe es große Wut in der Wählerschaft, die der PiS-Partei stark schaden könnte. Darüber werden die Regierungskreise nun sinnieren.



