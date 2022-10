Warum ist Orbán so beliebt? Weil die ungarische Opposition keine Alternative bietet

Am 5. Oktober, dem Weltlehrertag, organisierten ungarische Gymnasiasten eine Solidaritätsdemonstration mit ihren Lehrern auf den Straßen von Budapest und anderen größeren Städten. Zehntausende Menschen, darunter auch die Eltern der Schüler, brachten ihre Unterstützung für die Lehrer zum Ausdruck, die wegen ihrer gesetzlichen Gehälter, des unterfinanzierten Bildungssystems und der zentralisierten, altmodischen Lehrpläne, die sie im Unterricht präsentieren müssen, eine Bewegung des zivilen Ungehorsams gestartet haben.

Viele der Lehrer erhielten von hochrangigen Regierungsbeamten eine letzte Mahnung vor ihrer Entlassung, während andere schließlich entlassen wurden. In der Hauptstadt winkten und lächelten Autofahrer und Passanten den mutigen Vertretern einer jungen Generation freundlich zu. Es war höchste Zeit, den Protest gegen die Regierung zum Ausdruck zu bringen. Nun waren es nicht die Oppositionsparteien, die ihre Anhängerschaft mobilisierten. Seit dem verheerenden Wahlergebnis vom 3. April 2022 liegen die Oppositionsgruppen in Trümmern und sind noch zersplitterter und feindseliger geworden als zuvor.

Der Opposition mangelt es an Glaubwürdigkeit

Die neuen Demonstrationen haben zumindest gezeigt, dass es ein anderes Ungarn gibt, das die halbautoritäre Herrschaft von Ministerpräsident Viktor Orbán nicht ohne Unmut akzeptiert. Seit der Niederlage haben der Mangel an politischer Innovation und die organisatorische Trägheit innerhalb der Opposition die Anti-Fidesz-Wählerschaft in Apathie gestürzt. Mit Blick auf die frischen Gesichter der Demonstranten ist eine neue Hoffnung entstanden, dass die gesellschaftliche Unzufriedenheit Orbáns unangefochtene Macht früher oder später untergraben könnte.

Dies wird wohl eher später als früher der Fall sein. Die Oppositionskandidaten haben seit dem Frühjahr kaum zugelegt – und das trotz der rekordverdächtigen Inflationsrate und der dramatischen Schwächung der ungarischen Währung, die die wirtschaftlichen Aussichten für die gesamte Bevölkerung schockierend trübten.

Der Opposition mangelt es an Glaubwürdigkeit, Visionen und Narrativen, während sie in einem feindseligen innenpolitischen Umfeld in einem ungleichen Rennen in Bereichen wie dem Zugang zu Medien, dem Wahlsystem und den finanziellen Ressourcen konfrontiert ist. Dies sind die bekanntesten Merkmale eines politischen Regimes, das keine vollwertige Demokratie und keine freie Gesellschaft mehr ist.

Viele glauben Orbán

Die Regierungspropaganda beherrscht den öffentlichen Diskurs. Früher hat die Angst vor Migranten, vor einer sogenannten muslimischen Invasion, unsichere und weniger engagierte Wähler erfolgreich dazu verführt, den starken Mann Orbán zu wählen. Jetzt ist es der „Krieg zwischen zwei fremden Ländern“, der von der etablierten Partei missbraucht wurde, indem sie in einem Großteil der von ihr kontrollierten Medien den Vorwurf verbreitete, dass „die Opposition unsere Jungs in die Ukraine zum Sterben schicken will“.

Das historische Erbe der Angst um eine Nation, die immer ein Spielzeug der großen Staaten war, hat viele Ungarn dazu gebracht, Orbáns Rhetorik zu glauben: Er drängte auf Frieden in der Nachbarschaft, ohne den Aggressor zu benennen und zu beschuldigen. Ungarn ist nicht Polen und antirussische Gefühle sind nicht in der kollektiven Psyche verankert: Die vage Erinnerung an den Heldenmut während der antistalinistischen Revolution und des Freiheitskampfes von 1956 hat die Menschen nicht dazu inspiriert, eine Parallele zwischen dem früheren sowjetischen und dem heutigen russischen Imperialismus zu ziehen.

Misstrauen gegenüber ausländischen Eliten

Die große Kluft, die bei den Parlamentswahlen zwischen den Anhängern der liberalen Demokratie und denjenigen, die kein Interesse an universellen politischen und bürgerlichen Rechten sowie an europäischen Werten haben, entstanden ist, ist wahrscheinlich Ausdruck eines tiefer liegenden Problems. Die Fidesz erhielt 55 Prozent der Stimmen. Eine neue, offen extremistische Partei weitere sechs, während die vereinigte Opposition nur 35 Stimmen erhielt.

Wie kann die Opposition – vereint oder nicht – den Ausgang der Wahlen in vier oder zwölf Jahren ändern, wenn der Antagonismus zwischen den Wählerblöcken ohne Schwankungen eingefroren zu sein scheint? Wurde die politische Gesellschaft in den letzten zwölf Jahren unter der Führung einer charismatischen Persönlichkeit vollständig „orbánisiert“?

Wahrscheinlich nicht, aber die kulturell-geografische Polarisierung hat sich innerhalb des Landes verschärft: Die von der Opposition verwendete Sprache hat die Seele und das Gehirn der überwältigenden Mehrheit der Bürger außerhalb von Budapest nicht erreicht. Obwohl der typische Ungar immer noch die EU-Mitgliedschaft des Landes unterstützt und nicht zum extremen Nationalismus neigt, haben zentralisierte rechte Identitätskampagnen das Misstrauen gegenüber ausländischen Eliten und ihren inländischen Verbündeten verstärkt.

Orbán-Bashing funktioniert bei den Wahlen nicht

Selbst wenn jemand kein grundsätzlicher Orbán-Fan ist, könnte er oder sie die Argumente akzeptieren, dass Orbán für die ungarischen Interessen gegen größere und stärkere Konkurrenten sowie die „Brüsseler Bürokraten“ kämpft. Was während des Wahlkampfs jedoch auffiel, war, dass die Opposition so gut wie nichts über ihre politischen Vorschläge zu sagen hatte, weder für die ersten zwei Wochen nach der Regierungsbildung noch auf lange Sicht – also welches Ungarn sie nach der Ablösung des derzeitigen korrupten „Systems der nationalen Zusammenarbeit“ aufbauen will.

Obwohl es offensichtlich ist, dass das einfache Orbán-Bashing bei den Wahlen nicht funktioniert hat, haben die meisten Spitzenpolitiker, die Orbáns illiberales Regime ablehnen, wieder angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, anstatt an einer neuen politischen und ideologischen Strategie zu arbeiten und nach Innovationen in der Kommunikationstechnik zu suchen. Die populärste der schwachen Parteien, die Demokratische Koalition, hat ihre eigene Ein-Parteien-Schattenregierung präsentiert, um ihre Stärke zu demonstrieren, indem sie die anderen verdrängt und für eine linke Alternative plädiert hat.

Zersplitterung der Oppositionsparteien

Die Folgen der Politik von Ferenc Gyurcsány, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, dessen Ehefrau, Klára Dobrev, Mitglied des Europäischen Parlaments, sich zur Vorsitzenden des Schattenkabinetts erklärt hat, könnten kontraproduktiv sein. Seit seinen Fehlern und Misserfolgen als Regierungschef zwischen 2006 und 2009 sowie aufgrund der von seinem Erzfeind in der Öffentlichkeit verbreiteten Rufmordvorwürfen ist sein Rückhalt in weiten Teilen der Wählerschaft dauerhaft sehr gering.

Darüber hinaus ist er auch bei Momentum, der liberalen politischen Partei der jüngeren Generation, nicht beliebt. Die Logik der Wahlmathematik würde alle politischen Akteure auf der Anti-Orbán-Seite dazu zwingen, eines Tages wieder miteinander zu kooperieren. Doch im Moment haben die Zersplitterung der Oppositionsparteien und das Fehlen frischer, alternativer Ideen den Handlungsspielraum Orbáns innenpolitisch noch mehr vergrößert als je zuvor.

Wenn nicht die ungarische Opposition, können dann die globalen, liberal gesinnten politischen Eliten Orbán stoppen und blockieren? Sein zwölf Jahre langes radikales Abenteurertum (nach einem ersten Regierungszyklus zwischen 1998 und 2002) machte den einst jungen liberalen Politiker zu einem Unruhestifter und internationalen Helden auf der ganz rechten Seite des politischen Spektrums. Seine ideologischen Äußerungen und illiberalen Experimente im ungarischen „Labor“ – innerhalb der Europäischen Union – verschafften ihm besondere mediale Aufmerksamkeit, seit er 2010 zum ersten Mal freie Medien unter strenge Kontrolle stellen wollte und damit den ersten europäischen Skandal seines Regimes auslöste.

Orbán möchte Weltakteur werden

Die letzten zwölf Jahre lassen sich als ein andauerndes Zögern der liberalen Demokraten zusammenfassen, was mit einem Mitgliedstaat geschehen soll, der kontinuierlich gegen gemeinsame europäische Normen und Praktiken verstößt. Es hat etwa ein Jahrzehnt gedauert, bis die Mitte-rechts-Parteienfamilie, die Europäische Volkspartei, zu dem Schluss kam, dass nicht alles zusammengehört, was zuvor zusammengewachsen war. In der Zwischenzeit hat Orbán jedoch die liberale Demokratie zu Hause erfolgreich dekonstruiert, und die allgemeine Verlegenheit innerhalb der Europäischen Union, wie man politisch und rechtlich reagieren sollte, hat ihm geholfen, seine souveränistische Agenda umzusetzen.

Eines der wichtigsten Merkmale von Orbáns persönlicher Strategie war es, über sein nationales Territorium hinaus ein starker Mann zu werden, der trotz der relativen Unbedeutsamkeit seines Heimatlandes als Weltakteur sogar die globale Geschichte beeinflusst und verändert. Es gab eine Chance auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – in der Zeit der „muslimischen Invasion“, wie er es nannte –, als Orbán als potenzieller Rivale von Angela Merkel heranzuwachsen schien und eine konkurrierende Ideologie und ein konkurrierendes Programm zu ihrem gemäßigten, humanistischen Politikansatz anbot.

Orbán will einen Sonderweg

Internationale Tendenzen schienen ihn voranzutreiben, als die alten Eliten nach der Tragödie des Brexit und dem katastrophalen Sieg von Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen das Vertrauen verloren hatten. Dennoch prophezeite der offen siegreiche ungarische Staatschef fälschlicherweise den allgemeinen Aufstand der Menschen weltweit für das Jahr 2017. Als sich die politischen Winde erneut drehten, verlor Orbán an Boden.

Sein ursprüngliches Konzept, dass er die Europäische Union als Geldautomat nutzen, dabei aber gemeinsame Regeln und Verfahren vernachlässigen kann, wurde bereits mit einem zweiten Standbein verstärkt. Orbán entwickelte allmählich die größenwahnsinnige Vision, dass er Brüssel zum Narren hält, während er sich mit östlichen Diktatoren, insbesondere mit dem autoritären Führer Russlands, anfreundet, um sich zu einem unabhängigen, autonomen globalen Akteur zu machen.

Obwohl es Gerüchte gibt, dass Putin den ungarischen Staatsmann mit altem „Kompromat“ aus kommunistischen Zeiten erpressen kann, ist es viel wahrscheinlicher, dass Orbán sich selbst von den politischen und wirtschaftlichen Vorteilen seines eigenen genialen Sonderwegs auf der internationalen Bühne überzeugt hat. Niemals hätte er die Position eines Leutnants der Großmächte akzeptiert. Im Gegenteil, er wollte alle Fäden seiner Marionetten ziehen.

Die Visegrad-Gruppe befindet sich heute in einem sklerotischen Zustand

Was er stattdessen tun konnte, war ein erbärmlicher Tanz innerhalb der Entscheidungsinstitutionen der Europäischen Union und der Nato, der ihn allmählich isolierte, während seine Partner ihn mit Misstrauen oder Schlimmerem betrachteten. Das neue Streben nach qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat wurde durch die wiederholten Vetos der ungarischen Vertreter sogar noch verstärkt. Der ungarische Premierminister hat sogar die Bewunderung der rechtspopulistischen polnischen Regierungspartei PiS verloren. Die Visegrad-Kooperation hat sich nicht zu einer Regionalkooperation entwickelt, in der Orbáns Vision einer „kulturellen Gegenrevolution“ gegen den Westen aufgegangen ist. Die Visegrad-Gruppe befindet sich heute in einem sklerotischen Zustand.

Obwohl Orbáns Regierung – mit einigem Zögern – alle EU-Sanktionen gegen Russland unterstützt hat, macht der Ministerpräsident zu Hause die gemeinsamen Maßnahmen als einzigen Grund für die hohen Energiekosten verantwortlich. Er fordert sogar, dass die Europäische Union einfach die Preise senken sollte. In der Zwischenzeit hat Orbán keine andere Wahl, als die Kriterien des von den europäischen Institutionen genehmigten Konditionalitätsmechanismus’ zu erfüllen, den er nicht blockieren konnte, sondern nur auf Ende 2020 verschieben.

Attraktive nicht populistische Botschaften und Programme

Um die notwendigen Transfers an die ungarische Wirtschaft aus der EU-Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit zu erhalten, hat das ungarische Parlament mit seiner überwältigenden Zweidrittel-Fidesz-Mehrheit verzweifelt für neue Gesetze gestimmt, die mithilfe unabhängiger Institutionen für Transparenz und fairen Wettbewerb sorgen sollen. Damit könnte Orbán zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt daran gehindert werden, seine befreundeten Oligarchen aus dem europäischen Haushalt zu bereichern.

Doch der Schutz der finanziellen Interessen der europäischen Steuerzahler wird das illiberale ungarische Politik- und Wirtschaftsmodell nicht in ein liberales demokratisches System verwandeln. Auch enthusiastische Straßendemonstrationen in den größeren Städten werden den Fidesz-freundlichen Teil der Wählerschaft nicht davon überzeugen, seine Meinung zu ändern und sich nach einer anderen Option umzusehen. Bürgerlicher Aktivismus und Romantik sollten Hand in Hand mit der Erneuerung des parteiinternen Angebots der Opposition in einer parlamentarischen Demokratie gehen.

Grundsätzlich bietet der wachsende wirtschaftliche und moralische Druck der europäischen Institutionen und der Regierungen der Mitgliedstaaten auf den trotzigen ungarischen Staatschef den Kritikern des Orbánismus eine gute Gelegenheit, attraktive nicht populistische Botschaften und Programme zu entwickeln, um neue Wähler zu gewinnen und sich besser zu organisieren. Ungarische Oppositionspolitiker und Vertreter der Zivilgesellschaft sollten die Bürger nicht nur darauf aufmerksam machen, dass Ungarn wieder einmal nicht auf der richtigen Seite der Geschichte steht, sondern sie müssen auch neue Hoffnung verbreiten, dass nur gemeinsame europäische Lösungen die aktuellen globalen, nationalen, lokalen und individuellen Probleme der Menschen lösen oder abmildern können. Wahrscheinlich wird dies ein langer Marsch sein, aber Orbáns Regime wird nicht ewig bestehen.

István Hegedűs ist Präsident der Hungarian Europe Society (HES).

