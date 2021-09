Nach meiner ersten Kolumne gab es viel Zuspruch. Von „riesengroßen Fußstapfen“ und einer „schweren Nachfolge“ war die Rede. Zum Glück habe ich selbst ziemlich große Füße und eine Nachfolge ist so schwer, wie man sie sich macht. Es gab auch Kritik. Warum ich „der modernen Ignoranz“ folge und den Genderstern nutze, fragte ein Leser. Ein alter Freund schrieb, so würden Frauen zur „Fußnote im Weltgeschehen“ degradiert. Es brauche keine gendergerechte Sprache, sondern gendergerechtes Denken.

Vor meiner Zeit als Kolumnistin schrieb ich für die Berliner Zeitung einen Artikel mit ähnlichem Inhalt. „Der Gender*stern reicht nicht. Gleichberechtigung braucht faire Strukturen“ war der Titel. Thema waren die Ostfrauen, ihr Selbstverständnis und der Irrsinn, dass wir im Jahr 2021 noch Sternchen-Debatten führen (müssen). Da war die DDR schon ein Stück weiter. Es gab Strukturen wie Kinderbetreuung, die Frauen erlaubten, ihre Rolle in der Gesellschaft selbstbestimmter zu leben. Nicht umsonst können viele Ostfrauen (und -männer) mit aktuellen Sprachdebatten wenig anfangen.

Trotz der Kritik blieb ich bei gendergerechter Sprache, denn Schreiben heißt Position beziehen und beim Genderstern liegt die schon in der Schrift. Nach der letzten Kolumne zum Thema Politainment kam die Frage, ob ich meine Meinung geändert habe. Die gendergerechte Sprache war weg. Das Korrektorat hatte sie gestrichen, weil das Gendern in der Zeitung bisher nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Anscheinend war Politainment die Ausnahme nicht wert.

Sprache allein hilft hier nicht, es geht um strukturelle Privilegien

Der Kern des Übels ist nicht gendergerechte Sprache, es sind genderungerechte Strukturen – gerade im Westen Deutschlands. Bis heute ist der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern dort höher als im Osten, und es gibt weniger Betreuungsangebote für Kinder. Sprache allein hilft hier nicht, es geht um strukturelle Privilegien. Karrieren, Einkommen, Netzwerke. Frauen stecken zurück, wenn sich die Norm an Männern misst, und diese Norm finden wir eben auch in der Sprache. Sie ist Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, enthält Wertungen und beeinflusst unser Denken. Nehmen wir Sprache als „normal“ hin, verstärken wir diese Wertungen. Hinterfragen wir sie, sehen wir: Auch in Sprache liegt Macht. Das heißt, um Dinge zu ändern, brauchen wir sowohl Strukturen als auch Sprache.

Für Gender-Kritiker:innen ergibt das keinen Sinn. Sie fühlen sich in ihren Rechten beschnitten, manch Professor spricht sogar von einer „Sprachdiktatur“. Wirklich? Diktatur? Gab es zu DDR-Zeiten in der Berliner Zeitung nicht das berühmte „Tabu-Buch“? Also, eine lange Liste mit Themen und Worten, die verboten waren? Davon sind wir heute weit entfernt. Die Sternchen-Debatte in der Berliner Zeitung zeigt das gut. Ginge so viel Energie in soziale Arbeit wie in diese Debatte, wäre die Welt vielleicht eine bessere.

Wir müssen in der Gender-Frage nicht einer Meinung sein, auch das ist Demokratie. Mein alter Freund liest die Kolumne trotzdem. Medienkritik als Gesellschaftskritik, das ist auch sein Ding. Für mich ist der Genderstern ein sprachlicher Stolperstein. Er erinnert daran, dass das Leben nicht so glatt ist, wie Sprache es manchmal suggeriert. Für Frauen ist der Weg holpriger, so, wie die gendergerechte Sprache. Die, die das als Unterdrückung empfinden, sind nicht selten die, die von alten Privilegien profitieren.