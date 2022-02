Die sage und schreibe 1472 Mitglieder der Bundesversammlung, die am Sonntag den Bundespräsidenten wählen, dürften sich ein bisschen fühlen wie im vierten „Harry Potter“-Film. Dort gibt es eine Szene im Quidditch-Stadion, in dem die Zuschauer auf zig Ebenen gestaffelt sitzen. So ähnlich werden gerade die Plätze für Politiker und Promis im Paul-Löbe-Haus eingerichtet.