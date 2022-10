Was die Perlenkette meiner Oma mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat

Als Außenministerin Annalena Baerbock vor ein paar Wochen in der Talkshow von Anne Will zugeschaltet war, sagte sie einen Satz, den ich so in Deutschland noch nicht gehört hatte. Er lautete: „Wir sind hier in einem Krieg.“ Es war Sonntagabend, nach dem Tatort. Ich saß ein wenig müde vorm Fernseher, aber der Satz machte mich hellwach. Ich fragte meinen Mann, ob er das gehört habe, das „Wir“ und den „Krieg“. In einem Atemzug.