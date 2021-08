Wenn ich in Nobelrestaurants eingeladen werde und am Nebentisch Politiker sitzen sehe, denke ich an privilegiertes Leben. Was Privileg ist, lernte ich im Gefängnis. Drei Jahre arbeitete ich – weiß, weiblich, deutsch – in einem Männerknast mittlerer Sicherheitsstufe in den USA. 80 Prozent der Insassen waren Afroamerikaner, das war nationaler Durchschnitt.

Ich arbeitete in einem Pilotprojekt, ehrenamtlich. Die Idee: Hochschulbildung sollte Insassen stärken und Orientierung für die Zeit danach bieten. Erst arbeitete ich als Tutorin, dann half ich beim Aufbau eines Radioprogramms. Schließlich gab ich ein Seminar „Medien und Demokratie“. Die Frage: Werden Medien ihrer Rolle als vierter Gewalt gerecht? Natürlich gilt diese Frage auch für Deutschland, dafür braucht es keinen Männerknast in den USA.