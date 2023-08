Vertrauen in Staat sinkt dramatisch: Beamte schieben Schuld auf Politik

Das Vertrauen der Deutschen sinkt: Immer mehr Bürger halten den Staat für nicht fähig, seine Aufgaben zu erfüllen und überfordert zu sein. Dieser Trend zeichnet sich bereits seit einigen Jahren ab, nur 2020 gab es mit den ersten Corona-Maßnahmen eine Ausnahme. Dies ist das Ergebnis der neuen repräsentativen Umfrage des deutschen Beamtenbundes. Dafür wurden 2008 Personen befragt.

Dass die Bürger so unzufrieden sind, liegt an den Alltagserfahrungen, die im Umgang mit dem Staat gemacht werden, sagt der Bundesvorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, und kritisiert Politikerinnen und Politiker. Diese würden den öffentlich Beschäftigten immer mehr Aufgaben zuweisen, die Politiker seien für die Probleme im öffentlichen Dienst verantwortlich.

Nicht einmal ein Drittel vertraut dem Staat

Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag des Beamtenbundes finden nur 27 Prozent, dass der Staat in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Dem Bericht zufolge nimmt das Vertrauen in den Staat stetig ab. Bei den AfD-Anhängern sind es sogar nur 6 Prozent, während bei den Grünen-Anhängern 52 Prozent dem Staat vertrauen, leistungsfähig zu handeln. Das ist ein Anstieg um 6 Prozent seit dem vergangenen Jahr.

69 Prozent befinden zudem, dass der Staat mit seinen Aufgaben und Problemen überfordert ist. Laut der Umfrage sind dies in diesem Jahr 3 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Auch hier gibt es einen konstanten Anstieg über die Jahre. Gleichermaßen wird hier die Polarisierung zwischen den Anhängern der Grünen und der AfD deutlich. Unter den Grünen-Anhängern halten 45 Prozent den Staat für überfordert. Das ist der geringste Wert. Bei den AfD-Anhängern sind es mehr als 90 Prozent.

Tiefer Fall nach Corona-Hoch

Als 2020 Corona ausbrach und über harte Maßnahmen diskutiert wurde, stieg das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates deutlich an. 56 Prozent fanden 2020, dass der Staat in der Lage ist, bei Aufgaben und Problemen richtig zu handeln. Der hohe Wert spiegelt allerdings keine Einigkeit der Befragten wider. So waren fast 70 Prozent der Union-, SPD- und Grünen-Anhänger der Auffassung, dass der Staat handlungsfähig sei. Bei den AfD-Anhängern hingegen nur 5 Prozent.



Der Vertrauensvorschuss ging 2021 bereits deutlich zurück. Nur noch 45 Prozent der Befragten sahen den Staat als handlungsfähig an. 2022 nur noch 29 Prozent. Das war weniger als im Vorkrisen-Jahr 2019.

Beschäftige arbeiten bereits an Belastungsgrenze

Beamtenbund-Chef Silberbach kritisiert die Verantwortlichen in der Politik. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst würden oft über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten, sei es Corona- oder Migrationskrise. Politiker in Bund, Ländern und Gemeinden, würden ihnen allerdings „immer neue Aufgaben aufhalsen, ohne für eine entsprechende materielle und personelle Ausstattung zu sorgen“. Schon lange fordern sie, dass Politiker abwägen, welche Aufgaben gut sind, welche sich bewährt haben „aber auch ‚Was kann weg?‘“. Stattdessen würden Politiker ständig neue und noch kompliziertere Gesetze und Vorschriften erlassen, die viele Prozesse, Verfahren und Entscheidungen mühsam und bürokratisch machen.

Rückstau bei der Digitalisierung und Personalmangel sowie die Wartezeiten und Bürokratisierung seien nicht in der Verantwortung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, sondern der Politikerinnen und Politiker. Dennoch entstehe daraus Unmut, der sich nicht selten in aggressivem Verhalten zeigt.



So wurde in der Studie abgefragt, wie viele Teilnehmer Übergriffe auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes beobachtet haben. Besonders gefährdet sind demnach Polizisten und Rettungskräfte. Mehr als die Hälfte der Befragten, die selbst im öffentlichen Dienst tätig sind, gab zudem an, selbst bereits angegriffen, beleidigt oder bedroht worden zu sein.