Ich war noch nicht bei der Darmkrebsvorsorge. Doof, ja, ich weiß. Alle sagen, dass man hingehen soll. Prominente haben sich sogar schon bei der Koloskopie filmen lassen, allerdings nur im Gesicht. Ich aber bin träge und kleinmütig. Auch die in meinem Alter ratsame, eingriffsörtlich ähnlich gelegene Abtastung der Prostata hat in mir bis jetzt nicht stattgefunden. Vielleicht verstehe ich da etwas falsch: Aber kann es sein, dass Sigmund Freud mit seiner Erfindung des analen Charaktertyps gar nicht mich gemeint hat?

Für meine Nachlässigkeit gibt es keine Rechtfertigung. Die Ausrede, dass ich auch keine bräuchte, weil mein Verhalten zwar unvernünftig, aber Privatsache sei, die galt nur bis neulich. Das Private ist politisch. Hoffentlich wird die Bundesregierung jetzt nicht auch auf mich aufmerksam. Direkt aus dem Kanzleramt könnte eine offizielle Verlautbarung kommen, wonach sogar Kleinkolumnist Mielke eine Verantwortung für das Gesundheitsbewusstsein seiner Leser trage und also Inhaber einer gewissen Vorbildfunktion sei. Mithin möge er jetzt gefälligst – folgende Floskel passt nicht perfekt in den Zusammenhang – die Arschbacken zusammenkneifen und das Fachpersonal in seinem Rektum herumfuhrwerken lassen.

Mit Joshua Kimmich ist die Regierung derart verfahren. Der Fußballprofi hatte bekannt, nicht gegen Corona geimpft zu sein. Alsdann ermahnte Regierungssprecher Seibert ihn, dass er „Informationen nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann“, schon wegen seiner „Vorbildwirkung“. Das äußerte die Regierung nicht in heiteres Himmelblau hinein. Nein, das sprach ihr Sprecher, nachdem Kimmich bereits aus den Medien erfahren hatte, dass er sich unreif, irrational und unsolidarisch verhalte, im „Kulturkampf“ auf der „Seite der Wissenschaftsleugner“ stehe, ein Büchsenspanner der AfD sei und vom FC Bayern nicht mehr aufs Spielfeld delegiert werden solle, bis er sich hätte spritzen lassen, idealerweise wohl im Rahmen eines Staatsakts vor dem Brandenburger Tor. Um den Unwillen des Delinquenten vollends zu zerrütten, hatte Karl Lauterbach ihm mit einem persönlichen Aufklärungsgespräch gedroht.

Die Prangerschlange auf dem Meinungsmarktplatz war also schon lang, als die Regierung sich mit einer fauligen Partytomate hinten anstellte. Ein bemerkenswerter Vorgang. Weist morgen ein Minister die Vorbildfunktionsträgerin Helene Fischer explizit darauf hin, dass die Vierfüßlerposition beim Auspressen von Leibesfrüchten vorteilhafter sei als die populäre Rückenlage? Ich habe mich doppelt impfen lassen und finde es gleichzeitig befremdlich, dass dieselbe Regierung, die eine Impfpflicht aus juristischen oder Feigheitsgründen ablehnt, einen ausgewählten Bürger zu einem medizinischen Eingriff drängt. Nach meinem Dafürhalten ist etwas dann freiwillig, wenn es die Staatsmacht einen Darminhalt angeht.

Was meinen Darm angeht: Ich plane, die Präventionslücken zu schließen. Doch gäbe es auch diesbezüglich administrativen Druck, würde ich eine durchlebte Tastuntersuchung keinesfalls bekanntgeben und der übergriffigen Regierung auch noch als Kronzeuge dienen. Sei’s drum, Herr Seibert, hier ein Friedensangebot: Ich komme gerade von der jährlichen Durchsicht beim Zahnarzt. Mit einem frischen Bonusheft. Das alte war vollgestempelt. Bin ich nicht ein Vorbild?