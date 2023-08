Was wirklich passiert, wenn die AfD an die Regierung kommt und Wagenknecht eine Partei gründet

Diese Geschichte beginnt ganz weit weg, in Niger, einem für afrikanische Verhältnisse eher mittelgroßen Staat, in dem sich gerade eine Militärjunta an die Macht geputscht und den amtierenden Regierungschef in Geiselhaft genommen hat. Daraufhin hat Ecowas, das westafrikanische Gegenstück der EU, der Junta ein Ultimatum gestellt, das gerade abgelaufen ist, und in dem sie mit einer Militärintervention droht, wenn die Junta die Macht nicht abgibt. Und jetzt weiß sie nicht, wie sie das umsetzen soll, denn zwei andere Militärjuntas sind Niger beigesprungen, in Nigeria, der regionalen Großmacht (einer Demokratie), die die meisten Soldaten für eine solche Intervention stellen muss, gibt es Widerstände gegen einen Krieg und Algerien, ein weiteres militärisches Schwergewicht, ist auch dagegen. Das ist so weit bekannt und läuft zurzeit in der „Tagesschau“, auf Al Jazeera und dem Auslandsprogramm des französischen Fernsehens.