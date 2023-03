Wechsel an CDU-Spitze: Redmann steht bei Parteitag zur Wahl Die brandenburgische CDU wählt an diesem Samstag in Potsdam eine neue Spitze. Der 43 Jahre alte Jurist Jan Redmann will künftig die Landespartei führen. Er i... dpa

ARCHIV - Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU, aufgenommen während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Die brandenburgische CDU wählt an diesem Samstag in Potsdam eine neue Spitze. Der 43 Jahre alte Jurist Jan Redmann will künftig die Landespartei führen. Er ist der einzige Kandidat. Dem Wechsel kommt eine besondere Bedeutung zu: Redmann will auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im Herbst 2024 werden.