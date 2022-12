Wechsel in Irland: Leo Varadkar ist neuer irischer Premier Geplanter Wechsel in Irland: Der bisherige Premier Micheal Martin hat sein Amt niedergelegt. Nachfolger wird Vize-Premier Leo Varadkar. Mit dem Austausch wec... dpa

Leo Varadkar (r), neu gewählter Premierminister von Irland, verlässt das Leinster House in Dublin. Brian Lawless/PA Wire/dpa

Dublin (dpa) -In einem geplanten Wechsel an der Regierungsspitze in Irland hat der bisherige Vize-Premier Leo Varadkar das Amt des Premierministers übernommen. Der irische Präsident Michael D. Higgins ernannte den 43-Jährigen nach einer Sondersitzung des Parlaments zum neuen Regierungschef, wie der irische Sender RTÉ berichtete.