Wegen Inflation: Land unterstützt Sozialverbände Das Leben ist in der Krise teurer geworden, Menschen sind verunsichert, die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt: Sozialverbände und Organisationen in Brandenburg

Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg.

Potsdam -In der Energiekrise und angesichts steigender Lebenserhaltungskosten will die Brandenburger Landesregierung Organisationen und Verbänden bei ihrer sozialen Arbeit finanziell unter die Arme greifen. Das Land stellt ergänzend zu den Unterstützungsleistungen des Bundes in den kommenden zwei Jahren gezielt Mittel aus dem bis zu zwei Milliarden Euro umfassenden sogenannten Brandenburg-Paket bereit. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Landesregierung, Wohlfahrtsverbänden sowie weiterer Organisationen aus dem Sozialbereich hervor. Diese wurde am Montag auf einem „Sozialgipfel“ in der Staatskanzlei verabschiedet.