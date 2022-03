Der Unmut der Parteilinken über das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr sowie die Personalie Schröder haben am Donnerstag erneut die SPD beschäftigt. Die SPD-Spitze verschärft nun den Druck auf den Altkanzler.

Seit der Regierungsrede von Olaf Scholz zum Krieg in der Ukraine am vergangenen Sonntag im Bundestag brodelt es in der Partei. Die von ihm angekündigten 100 Milliarden Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr hatten die Genossen auf dem falschen Fuß erwischt, viele beklagten, vorher nicht über diese Pläne informiert worden zu sein.

Es ging so weit, dass die Parteilinken ankündigten, die Aufrüstung der Bundeswehr nicht mitzutragen. Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal sagte, es bringe nichts, weitere Milliarden Euro in einem schwarzen Loch zu versenken, und sie glaube, dass Geld für die Bundeswehr bisher ineffektiv eingesetzt wurde.

Nun gab es die Kehrtwende. Nach einer Sitzung der Parteispitze am Donnerstag versicherten die Teilnehmenden, man sei nun geschlossen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Micheal Roth unterstrich: „Wir stehen hinter dem Kurs des Kanzlers. Wir leben in kriegerischen Zeiten und da müssen wir ein Stoppschild setzen.“

Auch Gerhard Schröder war ein Thema, den inzwischen einige SPD-Politiker am liebsten aus der Partei werfen würden. Vor wenigen Tagen hatten bereits die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken den Altkanzler aufgefordert, alle seine russischen Jobs aufzugeben und sich von Putin zu distanzieren. Gerhard Schröder reagierte bislang nicht.

Nun fordern Klingbeil und Esken den früheren Parteichef und Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Brief noch einmal ultimativ dazu auf. Man erwarte eine „zeitnahe“ Antwort, sagte Klingbeil am Donnerstag nach der Sitzung des Parteivorstands. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Sollte Schröder der Aufforderung, die bereits am vergangenen Samstag erfolgt sei, nicht nachkommen, werde man über das weitere Vorgehen beraten. Schröder sei „komplett isoliert in der Sozialdemokratie“, sagte Klingbeil. Im Parteivorstand gebe es niemanden mehr, der Schröders Verhalten „auch nur ansatzweise gutheißt oder rechtfertigt“.

Steuerzahlerbund fordert Ende der Privilegien für Schröder

Konkret geht es um Schröders Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie beim Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Er gilt außerdem als langjähriger Freund von Präsident Wladimir Putin.

In der SPD gibt es bereits einen ersten Antrag auf Parteiausschluss Schröders, den der Ortsverein Heidelberg gestellt hat. Das Schiedsverfahren werde vom Unterbezirk Hannover durchgeführt, sagte Klingbeil am Donnerstag.

Unmut gibt es auch über seine Ausstattung als Altkanzler, die vom Steuerzahler bezahlt wird. 2021 beliefen sich die Kosten für sein Altkanzlerbüro und die Mitarbeiter, die inzwischen dort nicht mehr arbeiten wollen, auf 400.000 Euro. Am Donnerstag forderte auch der Bund der Steuerzahler ein Ende dieser Privilegien für Schröder. Die Ausstattung ehemaliger Bundeskanzler ist nicht gesetzlich geregelt. Die Finanzmittel stammen aus dem Etat des Bundeskanzleramts und werden vom Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt. Daher liegt es am Bundestag, Schröder die Apanage zu entziehen.

Grüne hadern mit dem Kurswechsel der Koalition

Doch nicht nur die SPD hadert derzeit mit dem Kurs wegen des Krieges in der Ukraine. Auch bei den Grünen ist der 100-Milliarden-Fonds eine politische Herausforderung. Allein Waffen zu liefern, war für die Partei vor Wochen noch undenkbar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck räumte inzwischen allerdings ein, Sicherheit gehe vor Klimaschutz. Von den Vorhaben der Ampel im Koalitionsvertrag ist einiges angesichts des Weltgeschehens vorerst vom Tisch gewischt.