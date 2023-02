Wegner gewinnt höchstwahrscheinlich Direktmandat CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wird bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl höchstwahrscheinlich das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Spandau gewinnen. Der ... dpa

CDU-Spitzenkandida Kai Wegner steht im RBB-Wahlstudio im Abgeordnetenhaus. Fabian Sommer/dpa

Berlin -CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wird bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl höchstwahrscheinlich das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Spandau gewinnen. Der 50-Jährige lag am Sonntag nach Auszählung von 48 von 56 Gebieten in seinem Wahlkreis 46,7 Prozent der Erststimmen. Auf dem zweiten Platz folgte der SPD-Bewerber Uwe Ziesak mit 22,2 Prozent.