Wegner kann sich keine Koalition mit den Grünen vorstellen

Berlin -Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kann sich aufgrund großer Unterschiede in der Verkehrspolitik keine Koalition mit den Grünen nach der Wiederholungswahl am Sonntag vorstellen. „Dass, was Frau Jarasch und die Grünen in den letzten Tagen und Wochen gesagt haben, ist mit mir nicht zu machen“, sagte der Chef der in den Umfragen führenden CDU am Dienstagabend in der Fernsehsendung „RBB24 - Ihre Wahl: der Kandidatencheck“. „Diese Verkehrspolitik will ich nicht in Berlin, sie passt nicht zu Berlin“.