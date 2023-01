Wegner kontert CSU-Forderung zu Mittelkürzungen für Berlin Berlins CDU-Chef Kai Wegner hält nichts von der Forderung aus der CSU, die Gelder für die Hauptstadt aus dem Länderfinanzausgleich zu kürzen. „Diese Stadt wu... dpa

Berlin -Berlins CDU-Chef Kai Wegner hält nichts von der Forderung aus der CSU, die Gelder für die Hauptstadt aus dem Länderfinanzausgleich zu kürzen. „Diese Stadt wurde jahrelang durch SPD, Grüne und Linke schlecht regiert. Darunter leiden die Berliner selbst am meisten. Es wäre deshalb der falsche Weg, sie kollektiv für das Versagen des SPD-geführten Senats zu bestrafen“, sagte Wegner dem „Tagesspiegel“ am Donnerstag. „Am 12. Februar haben die Berliner die Möglichkeit, diesen Senat abzuwählen. Ich will dafür sorgen, dass Berlin zum Vorbild für gutes Regieren und für eine funktionierende Stadt wird“, sagte der Landes- und Fraktionsvorsitzende, der auch CDU-Spitzenkandidat bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar ist.