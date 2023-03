Wegner: „Müssen über den Ausbau der Videoüberwachung reden“ CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner fordert, dass an kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin Videoüberwachung eingeführt wird. In einem Interview mit dem „Tagessp... dpa

Berlin -CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner fordert, dass an kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin Videoüberwachung eingeführt wird. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe) sagte er: „Bei der Inneren Sicherheit müssen wir über den Ausbau der Videoüberwachung reden.“