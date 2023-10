Wegner nennt Judenhass auf Berlins Straßen „eine Schande“

Berlin -Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Sympathiebekundungen für die Terrororganisation Hamas und Hass gegen Israel auf den Straßen der Stadt scharf verurteilt. „Es ist eine Schande, dass wir Antisemitismus und Hetze auf unseren Straßen erleben müssen“, sagte er am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. Es sei auch eine Schande, dass Jüdinnen und Juden und ihre Einrichtungen angegriffen würden. „Das ist ein Schandfleck“, so Wegner. „Wir dürfen diesen Fleck nicht größer werden lassen.“ Das gehe nur mit Zusammenhalt statt Spaltung.

Wegner dankte der Polizei für ihren Einsatz zum Schutz jüdischen Lebens und zur Durchsetzung von Recht und Gesetz bei pro-palästinensischen Demonstrationen. „Diese Frauen und Männer stehen in vorderster Reihe“, sagte er. „Alle diese Frauen und Männer, die Tag für Tag für unsere Sicherheit eintreten, können sicher sein: Auch sie sind nicht allein.“ Der Senat stehe feste an ihrer Seite.