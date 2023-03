Wegner und Giffey: Klimaneutralität bis 2030 nicht drin CDU-Landeschef Kai Wegner und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sind sich in ihrer Kritik am Volksentscheid einig: Beide erklären, Berlin könne nicht bi... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey spricht in Berlin. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner hat sich klar gegen die Ziele des Volksentscheids für Klimaneutralität bis 2030 ausgesprochen. „Wir haben eine Verantwortung für die Zukunft dieser Stadt, und da geht es natürlich um Klimaschutz“, sagte Wegner am Freitag vor Beginn einer neuen Runde der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD. „Aber wir haben auch eine Verantwortung für die Bezahlbarkeit dieser Stadt, wir haben eine Verantwortung für die Versorgungssicherheit, was Energie angeht“, so der CDU-Politiker. „Und ich glaube, dass die Ziele des Volksentscheides hier deutlich zu weit gehen. Die Ziele sind nicht realistisch erreichbar bis 2030.“