Wegner verteidigt Vorgehen der Partei in Vornamen-Debatte Der Spitzenkandidat und Chef der CDU in Berlin, Kai Wegner, hat kurz vor der Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag erneut das Vorgehen seiner Partei in der ... dpa

Berlin -Der Spitzenkandidat und Chef der CDU in Berlin, Kai Wegner, hat kurz vor der Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag erneut das Vorgehen seiner Partei in der Debatte um die Vornamen der Täter aus der Silvesternacht verteidigt. „Ich habe den Eindruck in Berlin, oftmals, wenn Probleme unangenehm sind, dann sprechen wir nicht drüber“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir müssen Probleme beim Namen tatsächlich nennen, um sie zu lösen.“