Wegner will „stabile Berlin-Koalition“ bilden

Berlin -CDU-Spitzenkandidat und Wahlsieger Kai Wegner geht nach eigenen Worten „offen“ in die Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen am Freitag. „Unser klares Ziel ist es, eine stabile Berlin-Koalition zu bilden, die vertrauensvoll zusammenarbeitet und gemeinsam dafür sorgt, dass Berlin wieder funktioniert“, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.