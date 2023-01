Wegner: Wir brauchen mehr Fachkräfte aus dem Ausland

Berlin -Berlin muss sich nach Einschätzung von CDU-Landeschef Kai Wegner stärker um Arbeitskräfte aus dem Ausland bemühen. „Wir brauchen mehr ausländische Fachkräfte“, sagte Wegner am Montag bei einer Diskussionsrunde, zu der Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin die Spitzenkandidaten der sechs im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien eingeladen hatten.

Es gebe inzwischen aber nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern insgesamt einen an Arbeitskräften, so der Christdemokrat. „Deswegen brauchen wir viel mehr Leute, die zu uns kommen, die wir gewinnen für offene Stellen in den Betrieben“, sagte Wegner. „Und hier muss Berlin attraktiver werden, hier muss Berlin wahrscheinlich noch stärker anwerben.“ Das werde die Aufgabe in den nächsten Jahren sein, sagte Wegner bei der Diskussionsrunde knapp drei Wochen vor der Wiederholungswahl.