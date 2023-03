Wegner: Wir starten hochmotiviert in Koalitionsverhandlungen

Berlin -CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner hat mit Blick auf die am Donnerstag beginnenden Koalitionsverhandlungen betont, Berlin brauche einen Neuanfang. „Wir haben uns einen straffen Zeitplan vorgenommen, denn Berlin hat keine Zeit zu verlieren“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen mit einer Politik der Vernunft und Verantwortung die Probleme der Stadt in den Griff bekommen.“

In den Bereichen Verwaltung, Verkehr, Sicherheit, Wohnen und Bildung gehe es darum, zügig Lösungen zu finden. „Wir brauchen einen Neuanfang, damit die Stadt wieder funktioniert. Die in den Sondierungsgesprächen festgestellten Schnittmengen mit der SPD sind Grundlage dafür“, sagte Wegner. „Nach lösungsorientierten und vertrauensvollen Sondierungen mit der SPD starten wir nun hochmotiviert in die Koalitionsverhandlungen.“

Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer schwarz-roten Landesregierung kommt am Donnerstag die sogenannte Dachgruppe erstmals zusammen. Sie entscheidet maßgeblich darüber, was schließlich Eingang in den Koalitionsvertrag findet. Von Montag an treffen sich dann auch die 13 Facharbeitsgruppen zu Verhandlungen. Anfang April soll der Koalitionsvertrag vorliegen.