Weil: 200 Milliarden-Programm konkretisieren Die Länder haben über den weiteren Kurs in der Energiekrise beraten. Sie fordern konkrete Wege wie die Bevölkerung und Unternehmen entlastet werden sollen un... dpa

Hendrik Wüst (CDU, l) Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen geben nach der Ministerpräsidentenkonferenz in der Landesvertretung von Niedersachsen eine Pressekonferenz. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Wie Verbraucher und Unternehmen von dem vorgelegten Maßnahmenpaket des Bundes entlastet werden können, muss nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) konkreter werden. „So lange wir noch nicht ganz genau wissen, welche Teile der Bevölkerung werden denn jetzt in welchem Maße entlastet, können wir auch relativ schwer die Frage beurteilen, wo braucht es zusätzliche Hilfsprogramme, welche Bereiche sind nicht erfasst“, sagte der neue Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag in Berlin vor Gesprächen der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Er gehe daher nicht von abschließenden Beratungen zwischen Bund und Ländern in den Finanzfragen aus, machte Weil klar.