Weiter Lernangebote für Lese- und Schreibschwache

Potsdam -In Brandenburg werden auch weiterhin Lernangebote für Erwachsene gefördert, die wenig Kompetenz beim Lesen und Schreiben haben. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Es geht um Menschen, die dadurch am Leben nicht gleichberechtigt gesellschaftlich und beruflich teilhaben können. Neun regionale Grundbildungszentren werden laut Ministerium aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt.