Weiter Proteste gegen Braunkohle am Tagebau - Thunberg dabei Besetzte Gleise, Zufahrtsstraßen und Bagger: Der Protest gegen den Abbau von Braunkohle geht auch nach der Räumung des Ortes Lützerath weiter. Dabei kam es e... dpa

Aktivisten und Kohle-Gegner laufen an der Abbruchkante des Braunkohlentagebaus Garzweiler. Federico Gambarini/dpa

Inden/Neurath -Klimaaktivisten haben an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen ihren Proteste gegen den Abbau von Braunkohle und den Abriss von Lützerath fortgesetzt. Erneut kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Unter anderem wurden ein Bagger sowie Schienen und Zufahrtsstraßen blockiert. RWE kündigte Strafanzeigen an.