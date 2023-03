Weiter Warnstreiks an Krankenhäusern und Stadtreinigung An den landeseigenen Kliniken Berlins sowie der Stadtreinigung und in weiteren Bereichen haben die Beschäftigten des öffentlichen Diensts am Freitag einen zw... dpa

Berlin -An den landeseigenen Kliniken Berlins sowie der Stadtreinigung und in weiteren Bereichen haben die Beschäftigten des öffentlichen Diensts am Freitag einen zweitägigen Warnstreik fortgesetzt. Betroffen sind in Berlin die Vivantes-Kliniken, die Charité sowie das Jüdische Krankenhaus, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits am Vortag seien rund 7000 Beschäftigte am Warnstreik beteiligt gewesen. Auch die Mülltonnen werden an diesem Freitag erneut nicht abgeholt. An den Recyclinghöfen laufen die Warnstreiks der Berliner Stadtreinigung zufolge auch am Samstag weiter.