Weitere Aktionen von Klimademonstranten in Berlin Seit Monaten machen Klimaaktivisten mit Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam. Berlin steht dabei häufig im Zentrum. Protest gibt es aber auch andernorts. dpa

Berlin -Klimaaktivisten haben ihren Protest in Berlin fortgesetzt und Straßen blockiert. Am Montag versammelten sich Dutzende Menschen im Stadtzentrum unweit des Regierungsviertels. Zunächst blockierten nach Polizeiangaben etwa 50 Männer und Frauen die Kreuzung Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße in der Nähe des Brandenburger Tors. Wenig später versammelten sich laut Polizei rund 100 Menschen am Potsdamer Platz und stellten dort einen pinkfarbenen Turm auf, der einem Bohrturm glich. Die Aktionen kritisierten die unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung und deren Sucht nach Öl, Gas und Kohle, teilte die Initiative Extinction Rebellion mit.