Weitere Hakenkreuze auf Auto-Motorhauben in Berlin entdeckt Die Zahl der in Autos geritzte Hakenkreuze im Südosten Berlins hat sich weiter erhöht. Zu den zunächst 81 bekannt gewordenen Fällen seien weitere 7 von Autob... dpa

Berlin -Die Zahl der in Autos geritzte Hakenkreuze im Südosten Berlins hat sich weiter erhöht. Zu den zunächst 81 bekannt gewordenen Fällen seien weitere 7 von Autobesitzern gemeldet worden, so die Polizei am Montag. Der oder die Täter sind noch unbekannt.