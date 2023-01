Weitere Klima-Proteste in der Nähe von Lützerath Von den meisten Gebäuden in Lützerath sind nur noch Trümmerhaufen übrig. Klimaaktivisten machen nach der fast vollständigen Räumung des Braunkohleorts mit Ak... dpa

Gerodete Bäume liegen vor einer Scheune im Ort Lützerath, davor ein Bauzaun zur Absperrung, aufgestellt durch RWE. Christoph Reichwein/dpa

Erkelenz -Nach der fast vollständigen Räumung des Protestdorfes Lützerath durch die Polizei haben Klimaaktivisten in der Gegend weiter mit Aktionen gegen den Braunkohleabbau protestiert. Im rund 20 Kilometer entfernten Tagebau Hambach wird seit den frühen Morgenstunden ein Schaufelradbagger besetzt, wie ein RWE-Sprecher am Montag mitteilte. Außerdem seilten sich Klimaaktivisten in Rollstühlen von einer Autobahnbrücke bei Lützerath ab.