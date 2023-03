Weiterer Chat von Polizeischülern im Fokus von Ermittlern Polizeischüler in Sachsen-Anhalt sollen erneut extremistische und gewaltverherrlichende Inhalte in einem Chat geteilt haben. Der Fall erinnert an einen ähnli... dpa

Magdeburg/Aschersleben -In Sachsen-Anhalt prüfen Ermittler einen weiteren Chat von Schülern der Fachhochschule Polizei in Aschersleben auf mögliche gewaltverherrlichende Inhalte. Die Polizeiinspektion Magdeburg führe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Halle die strafrechtliche Ermittlungen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums in Magdeburg.