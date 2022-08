Weltkirchenrat will aus Karlsruhe wichtige Impulse senden Krieg in der Ukraine, spürbare Folgen des Klimawandels und Hunger auf der Welt: Die drängenden Probleme beschäftigen auch die christlichen Kirchen. In Karlsr... dpa

Karlsruhe -Über 4000 Christen und Christinnen verschiedener Strömungen aus aller Welt wollen in den kommenden Tagen in Karlsruhe richtungsweisende Entscheidungen für ihre weitere Arbeit treffen. Am Mittwoch begann die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) - eine Gemeinschaft von rund 350 Kirchen, die weltweit mehr als 580 Millionen Menschen vertreten. ÖRK-Generalsekretär Ioan Sauca sprach von einer „Zusammenkunft von historischer Bedeutung“. Die Beschlüsse der Vollversammlung bestimmten die Arbeit des ÖRK.