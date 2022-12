Weltnaturgipfel in Kanada geht auf Zielgerade An einem zufriedenstellenden Ausgang der hochkarätigen Konferenz zweifeln Naturschützer bis jetzt. Hoffen tun sie aber trotzdem: „Noch ist nichts verloren.“ dpa

Montreal -Die Verhandlungen beim Weltnaturgipfel in Kanada gehen auf die Zielgerade. Ein Großteil der Teilnehmerstaaten ist bei dem Treffen in Montreal, das bis Montag dauern soll, nun auf Ministerebene vertreten. Aus Deutschland reiste Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an.