Weniger als die Hälfte der Berliner Hunde registriert

ARCHIV - Ein Mann spaziert mit einem Hund bei Sonnenaufgang über einen Feldweg. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Auch Monate nach Ablauf der Meldefrist ist das zentrale Berliner Hunderegister noch immer unvollständig. Bislang seien dort 47.840 Hunde registriert, wie eine Referentin der Umweltverwaltung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Berlin sind etwa 129.000 Hunde steuerlich erfasst, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Umweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Abgeordneten Felix Reifschneider und Holger Krestel zum Hunderegister hervorgeht.