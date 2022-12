Weniger Krankheitsfälle: Charité rechnet mit Normalisierung Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer rechnet nach Einschränkungen zu Weihnachten mit einer baldigen Normalisierung im Klinikbetrieb. „Wir haben den Eindruck, d... dpa

Berlin -Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer rechnet nach Einschränkungen zu Weihnachten mit einer baldigen Normalisierung im Klinikbetrieb. „Wir haben den Eindruck, dass die Krankenstände beim Personal wieder deutlich abnehmen“, sagte er am Freitag in Berlin. Um die Notfallversorgung und die Behandlung in der Kinderklinik aufrechtzuerhalten, sei man eine Woche früher als sonst in das „übliche Weihnachtsprogramm“ gegangen und habe Operationen verschoben. „Nun werden wir mit der gleichen Unaufgeregtheit wieder aus der Geschichte rausgehen“, sagte Kroemer. Er geht davon aus, dass dies zeitnah geschieht. Entscheidend seien aber die Krankenstände beim Personal.