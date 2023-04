Weniger neue Pflegeauszubildende in Berlin und Brandenburg In Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen worden als im Jahr 2021. Wie aus vorläufigen Zahle... dpa

Wiesbaden/Berlin -In Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen worden als im Jahr 2021. Wie aus vorläufigen Zahlen hervorgeht, die das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlichte, schlossen im Jahr 2022 in Berlin 2337 Menschen einen Ausbildungsvertrag in der Pflege ab. Das sind 132 Verträge weniger als 2021 (-5 Prozent). In Brandenburg wurden 1434 neue Verträge vereinbart, was einen Rückgang von 78 Verträgen (-5 Prozent) bedeutet.