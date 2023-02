Wenn der Chef für den Shitstorm sorgt – Elon Musk twittert seit Tagen ohne Pause

Sein Verhalten ist ja mitunter recht erratisch, aber über zu wenig Aufmerksamkeit kann sich der Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk in der Regel nicht beschweren. Tat er aber nun doch und das im eigenen Betrieb. Über zu wenig Reichweite beklagte sich Musk und das hatte dann Folgen.

Wenig witzige Tweets

Die bekamen in erster Linie die Twitter-User zu spüren. Seit Tagen werden Feeds von Musk, meist Memes von zweifelhaftem Humor in die Timeline gespült. Das Bizarre daran: Auch Userinnen und User, die den Twitter-Boss gar nicht abonniert haben, erhalten seine Tweets.

Das sorgt natürlich für Reichweite, wenn auch nicht automatisch für mehr Sympathien. Denn viele der Memes, die der unter Aufmerksamkeitsdefizit leidende Visionär und Milliardär absetzt, sind nicht nur wenig witzig, sondern mitunter auch chauvinistisch.

So sorgte ein Foto mit zwei Frauen nicht nur für Begeisterung. Darauf gibt die eine Frau einer anderen aus einer Milchflasche zu trinken und hält sie dabei an den Haaren fest: Elons Tweets seien die Nahrung für Twitter symbolisiert das Bild, das Musk am Dienstag postete und das für viele Tausend Kommentare sorgte.

Die meisten Userinnen und User kommentierten allerdings weniger das wenig charmante Fotos, sondern die Tatsache, dass der Twitter-Chef sich quasi ungefragt in den Feed der Leute drängt. Es folgten prompt weitere lahme Tweets, darunter welche, die einen Hund an einem Schreibtisch zeigen und dazu Musks Kommentar: „The new CEO of twitter is amazing“.