Als Renate Künast vor zehn Jahren einen Veggie Day für öffentliche Kantinen forderte, entfachte die Berliner Politikerin einen Sturm der Entrüstung. Sie zementierte so unfreiwillig den Ruf der Grünen als Verbotspartei. Die Schmähung erfreut sich bei Gegnern der Grünen weiterhin andauernder Beliebtheit. Vergangenes Jahr Bremen: Die Grünen fordern eine Ernährungswende, Zeitungen titeln „Fleischverbot“. Dieses Jahr Bayern: Ministerpräsident Markus Söder sagt, die Grünen wollten das Fleisch verbieten. Der Tanz ums Fleisch wird inszeniert wie ein Kulturkampf.

Wie ernüchternd ist da doch die Wirklichkeit. Ikea, Spandauer Damm, Hotdog-Theke: In einer Halterung, eingepappt zwischen zwei luftigen Weißbrothälften, klemmt ein Würstchen. Es sieht aus wie jedes andere auch: klein, gebogen, bräunlich. Dass hier Äpfel, Zwiebeln und Reis zu Wurst verarbeitet wurden, sieht man nicht. Aber es steht auf den Werbetafeln, die oben drüber an der Wand hängen. Riesengroß werden diese Hotdogs hier als leckere Alternative angepriesen, rein pflanzlich, köstlich, gut für die ganze Familie, so sieht es die PR-Abteilung des Möbelhauses.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ikea wird vegetarisch, mehr Mainstream geht ja eigentlich gar nicht. Oder doch? Dass sich etwas bewegt in der Ernährungsdebatte in Deutschland, haben viele vielleicht schon mitbekommen. Die eigenen Kinder verschmähen plötzlich das Fleisch und torpedieren Geburtstags- und Weihnachtsessen. Der Fleischer im Supermarkt empfiehlt neben dem Fleisch, das er selbstverständlich gern einwickelt, doch auch mal Tofu zu probieren.

Und seit diesem Sommer nun auch noch das Würstchen bei Ikea. Dabei ist diese Hotdog-Theke für viele Kunden eine Art heiliger Ort, der Besuch dort ist zum Ritual geworden und gehört zwingend zu jedem Einkaufserlebnis. Ein fleischhaltiges Ritual bisher. Ikea will das offenbar ändern. Vor drei Monaten führte das Möbelhaus den pflanzlichen Hotdog ein. Obwohl der konventionelle ein Erfolg war.

Die Kunden müssen sich daran noch gewöhnen. „Zwei von diesen Plant-Dingern, bitte. Die muss ich mal probieren“, sagt eine Frau mit einem vollen Einkaufswagen vor der Theke, so als ob sie sich dafür entschuldigen wolle, dass sie keine echte Wurst bestellt. Fastfood und fleischlos – das war schließlich ein Gegensatz bisher.



An einem Freitagvormittag stehen sich an den langen Tischen in der Nähe der Kassen des Möbelhauses sieben Menschen kauend gegenüber. Einige haben die klassische Variante gewählt, trotz allem.

Auch zu den beliebten Koettbullar gibt es jetzt das pflanzliche Pendant: Plantbullar. Manfred Segerer/Imago

Ikea: 50 Prozent der Mahlzeiten rein pflanzlich

Im Möbelhaus heißt die Alternative Plant-Hotdog und ist 50 Cent günstiger als die Wurst aus Fleisch. „Wir glauben, dass der Weg zu einem besseren Alltag unter anderem darüber führt, gesündere und nachhaltigere Lebensmittel zu einer leichteren, erschwinglichen und leckeren Entscheidung zu machen“, teilt das Haus später auf eine Anfrage der Berliner Zeitung hin mit. Ziel sei es, bis 2025 genau 50 Prozent der Mahlzeiten in den eigenen Restaurants rein pflanzlich anzubieten, sowie 80 Prozent der verpackten Lebensmittel.

Und das, obwohl Teile der Gesellschaft vegetarisches Essen verschmähen, wohl auch wegen der vermeintlichen Umerziehungsagenda der Grünen. Ähnliches unterstellt dem Möbelhaus allerdings niemand. Ikea erklärt den Kurswechsel auch nicht ideologisch, sondern wirtschaftlich als Reaktion auf eine veränderte Nachfrage. „Tatsächlich beobachten wir in Deutschland den Trend, dass immer mehr Menschen eine bewusstere Entscheidung bei ihrer Ernährung treffen und auf Fleisch- sowie Milchprodukte verzichten möchten. Und wir erkennen das auch bei dem Verhalten unserer Kund:innen. Immer mehr Menschen wählen unsere pflanzlichen Alternativen“, teilt Ikea mit.



Jeder Vierte entscheide sich in den Restaurants für ein fleischloses Hauptgericht. Topseller sei die pflanzliche Variante des Klassikers Köttbullar. Aber auch der pflanzliche Hotdog erfreue sich bereits großer Beliebtheit. Verkaufszahlen möchte Ikea allerdings nicht mitteilen. Insofern lässt sich nicht sagen, wie erfolgreich die Strategie wirklich ist. Denkbar wären ja auch Marketingaspekte hinter der Kampagne.

Vegetarisches und Veganes gelten schließlich abseits der populistischen Agenda als jung, hip und im Hinblick auf den Klimawandel als absolut zeitgemäß. Und auch die Politik engagiert sich in dieser Richtung parteiübergreifend. Im Mittelpunkt des diesjährigen Klimagipfels der Vereinten Nationen (COP28) Ende November in Dubai wird zum Beispiel die Umgestaltung des weltweiten Ernährungssystems stehen. Es geht darum, die Erdenbürger in Richtung einer etwas fleischärmeren Ernährungsweise zu schubsen. Der Weltklimarat fordert seit Jahren ein Umdenken beim Thema Fleischkonsum.

Im Möbelhaus trägt die Kundin ihre zwei Brötchen zum Selbstbedienungstresen, wo sie noch einen Berg Gürkchen, Ketchup und Röstzwiebeln darüberhäuft. „Gar nicht schlecht“, murmelt sie zwischen zwei Bissen. „Schmeckt ganz genauso wie sonst auch.“ Und dann beginnt an den Tischen, inspiriert von den Fragen der Autorin dieses Textes, eine Art Vergleichsessen; eine zweite Kundin, zwei Männer und ein paar Jugendliche sind dabei.

Die Auswahl an veganen Fleischersatzprodukten in deutschen Supermärkten nimmt zu. Joerg Boethling/Imago

Supermärkte ordnen ihr Sortiment neu

Die vegetarische Ernährungsweise scheint angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Der Eindruck verfestigt sich bei jedem Gang durch die Supermärkte. Der Rewe um die Ecke hat seine meterlange Reihe von Kühlschränken für abgepackten Aufschnitt kürzlich umsortiert. In der Mitte des Sortiments jetzt: die Veggie-Wurst. So ist es auch in anderen Supermärkten. Es wird umgeräumt und mit Alternativen geworben, nahezu überall, in Berlin und anderswo.

Mittlerweile gibt es eine ordentliche Vielfalt bei Produkten ohne tierisches Eiweiß. Von veganem Eis bis Sojajogurt – Kunden, die sich für vegane oder vegetarische Kost interessieren, gelten offensichtlich nicht länger als Exoten. Wer in Berliner Supermärkten die Mitarbeiter beim Einräumen der Regale ratlos nach Hafermilch fragt, wird längst nicht mehr mit einem rotzigen „Ham wa nich“ stehen gelassen, sondern stolz zum richtigen Kühlregal geführt. Da warten dann in der Regel sogar drei verschiedene Sorten.

Viele Produkte auf Pflanzenbasis werden jetzt prominent platziert und beworben. Manch einer greift deshalb vielleicht unbewusst zu. Vorbei sind die Zeiten, in denen Nahrungsmittel dieser Art eine Nischenexistenz führten.



In der Wirtschaft gelten diese und ähnliche Produkte längst als Wachstumsmarkt, der Profite verspricht. Laut Onlineplattform Statista wird der Umsatz mit Fleischersatzprodukten in Deutschland 2023 etwa 620 Millionen Euro betragen. Prognostiziert wird für das Jahr 2028 ein Marktvolumen von 1,07 Milliarden Euro – ein jährliches Umsatzwachstum von 11,53 Prozent.

Das ist gewiss im Sinne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Einen Tag vor dem Besuch bei Ikea sitzt er im Haus der Bundespressekonferenz auf dem Podium und breitet mit einem frisch angefertigten Büchlein in der Hand die neuesten Erkenntnisse über die Art und Weise aus, wie sich die deutschen Bürger ernähren. „Dieser Ernährungsreport zeigt einen Wandel auf. Die Menschen entscheiden sich für mehr pflanzliche Produkte, weil sie gutes Essen wollen“, sagt Özdemir gut gelaunt und hält ein Exemplar des Reports in die Kameras der Hauptstadtfotografen.

Özdemir, der Vegetarier. Seit seinem Amtsantritt wird gefragt, ob er den Deutschen das Fleischessen verbieten wolle. Und auch an diesem Tag schwingt in den Fragen einiger Journalisten der Verdacht mit, Özdemir halte die pflanzliche Ernährungsweise für die moralisch und politisch richtige und richte sein politisches Handeln danach aus. Der Minister antwortet mit Statistik.



Der Fleischverbrauch pro Kopf sinke, sagt Özdemir, wichtig sei den Menschen vor allem der Genuss. Und genau der führe nun immer öfter dazu, pflanzliche Alternativen zu bevorzugen. „Viele Bürger sind deutlich weiter als der eine oder andere Verbandsfunktionär, der in der Tonlage krawallig unterwegs ist, was das Thema Nachhaltigkeit angeht“, sagt er. 91 Prozent forderten, dass sich die Politik mehr für artgerechte Haltung einsetze, 87 Prozent wollten mehr Ökolandbau. Das sei doch ein konkreter Auftrag.

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), kommt in die Bundespressekonferenz, um den Ernährungsreport 2023 vorzustellen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Defensiv klingt das nicht. Özdemir frotzelt lieber. Der ehemalige Fußballspieler und Fußballmanager Dieter Hoeneß verbreite zum Beispiel, der Özdemir würde ihm ja wohl gerne die Zuckerwürfel aus dem Kaffee nehmen, sagt der Minister, ein spitzes Lächeln im Gesicht. Aber Hoeneß dürfe auch gerne Speckwürfel in den Kaffee werfen, wenn ihm danach sei. „Ich werde ihn nicht dran hindern. Die Leute sollen selber entscheiden, was sie essen oder trinken.“

Cem Özdemir: „Ich bin Vegetarier“ war vor 40 Jahren Partydiskussion

Letzteres zielt auf den grünen Schmerzpunkt. Özdemir hat sich entschieden, ihn zu betonen, um solche Vorwürfe zu entkräften. Auch im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt er, was jemand esse, sei eine sehr persönliche Entscheidung. „Bei mir war das nicht anders, als ich mich vor 40 Jahren entschieden habe, kein Fleisch und keinen Fisch mehr zu essen. Damals habe ich mit dem Satz ‚Ich bin Vegetarier‘ noch unfreiwillig Diskussionen bei Freunden oder auf Partys angestoßen. Heute ist die Gesellschaft längst weiter.“

Als Beweis dient ihm der aktuelle Ernährungsreport. Der zeige, dass viel mehr Menschen – „und bei weitem nicht nur junge!“ – heute weniger Fleisch äßen und häufiger zu pflanzlichen Alternativen griffen. „Sie tun das aus Neugier, für das Wohl der Tiere sowie für Umwelt und Klima, aber vor allem, weil es ihnen schmeckt“, sagt Özdemir. Die Lebensmittelkonzerne hätten diesen Trend übrigens längst erkannt, wie er vor kurzem auf der führenden Lebensmittelmesse Anuga habe sehen können. Sie brächten neue, innovative pflanzliche Produkte auf den Markt, sagt Özdemir.

Bundesagrarminister Cem Özdemir testet während eines Messerundgangs auf der Messe Biofach veganes Gyros. dpa

Hört sich das nach Genugtuung an? Cem Özdemir hat für den Kulturkampf ums Fleisch und seine Rolle darin jedenfalls ein System gefunden. Stets hat er eine Versicherung parat, nicht in die Kühlschränke und Mägen der Bundesbürger hineinregieren zu wollen. „Für mich ist klar: Ich will und werde niemandem vorschreiben, wie oder was sie oder er essen soll. Es geht auch nicht darum, dass alle Menschen sich künftig nur noch vegetarisch oder vegan ernähren sollen. Im Gegenteil: Gemüse braucht Tiere, damit es gut wachsen kann – denn Tierhaltung gehört zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft“, sagt Özdemir. Er wolle Politik für alle machen. Eine gute Tierhaltung gehört für ihn dazu, aber auch eiweißhaltige Pflanzen und eine Strategie, von der die heimische Landwirtschaft profitiert.

Verkauft wird diese Strategie erst mal mit großen Worten. Gutes Essen für alle – für die Gesundheit und die Erde. Das klingt nach gewaltigen Eingriffen. Özdemirs Ministerium versichert aber, das Gegenteil sei der Fall. Dort, wo die Menschen im Alltag essen oder Essen kaufen, werde es ihnen mit widersprüchlichen Informationen oft einfach nur schwergemacht, sagt ein Sprecher. Die Folgen seien gravierend und durch zahlreiche Studien belegt: viele Zuckerkranke – mehr als jeder zehnte Mensch in Deutschland – und viele Todesfälle. Ungesunde Ernährung werde in Deutschland mit 14 Prozent aller Todesfälle in Verbindung gebracht.

Das Rezept aus dem Ministerium: vielseitigere Angebote in Kitas, Schulen, Kantinen und Supermärkten. Für Özdemir gehört eine umfassende Tierhaltungskennzeichnung von Fleischprodukten dazu, aber auch eine Ausweitung der Anbauflächen für eiweißhaltige Pflanzen. Die Esskultur entwickele sich gerade sprunghaft weiter. Und die meisten wollten doch auch gesundes, nachhaltiges Essen, sagt Özdemir. Er bezeichnet die Veggie-Würste im Kühlregal als mittlerweile „gut integrierte Zuwanderer“.

Im Ministerium wird zurzeit an einer Ernährungsstrategie gearbeitet für einen Zeitraum bis 2050. Vorgesehen sind 90 Maßnahmen, ressortübergreifend, kurz-, mittel- und langfristig. Die Eckpunkte wurden im Dezember 2022 vom Kabinett beschlossen. Der Entwurf soll nun in Kürze in die Ressortabstimmung gehen.



Ob das dann die Rückkehr zu einem sachlichen Diskurs in der Debatte ums Essen bedeutet, wird man abwarten müssen.

Bei Ikea am Spandauer Damm trägt das Testessen der pflanzlichen Wurst jedenfalls deutlich humoristische Züge. Am Ende werden Listen mit Zusatzstoffen studiert und Tipps für das nächste Barbecue ausgetauscht.



Nur beim Hotdog wird man sich nicht einig. Sie würden auch zukünftig bei tierischer Wurst bleiben, sagen die beiden Männer. Die Jugendlichen machen sich genau darüber lustig. Und die beiden Frauen beschließen, künftig öfter pflanzliche Produkte zu nehmen. Jedenfalls dann, wenn es ihnen leicht gemacht wird. Weite Wege würden sie dafür nicht gehen. Aber das müssen sie ja auch nicht mehr.